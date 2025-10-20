Śmiertelny wypadek na torach przy ul. Wienieckiej we Włocławku

Do zdarzenia doszło koło przejazdu przy ul. Wienieckiej we Włocławku/fot.: KM PSP Włocławek
Nie żyje 83-latek potrącony przez pociąg relacji Bydgoszcz Główny – Lublin Główny. Do zdarzenia doszło koło przejazdu przy ul. Wienieckiej.
– Osoba postronna wtargnęła poza przejściami i przejazdami na linię kolejową pod nadjeżdżający pociąg relacji Bydgoszcz Główna – Lublin Główny. Wydarzenie to skończyło się śmiercią tej osoby. Na miejscu pracują służby. Ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnikom, zarówno PKP Intercity, jak i Polregio zalecano wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej – mówił Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
– Apelujemy do wszystkich, aby przechodząc przez tory, zawsze wybierali wyznaczone do tego miejsca. Jedyne, co może zrobić maszynista, to wcisnąć awaryjne hamowanie i czekać, aż pociąg się zatrzyma. Osoba na torach praktycznie nie ma żadnych szans, aby przeżyć tego typu zderzenie – dodał.
– Wstępnie ustalono, że o godzinie 17:47 we Włocławku przy ul. Wienieckiej 25 na przejeździe kolejowym z rogatkami doszło do potrącenia pieszego. W wyniku wypadku kolejowego pieszy, 83-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Trwają czynności procesowe z udziałem prokuratora wyjaśniające okoliczności i przebieg zdarzenia. W okolicy zdarzenia występują utrudnienia w ruchu – mówiła asp. Renata Wróblewska-Czaplicka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
Na miejscu pod nadzorem prokuratury pracuje policja. Swoje czynności prowadzi też straż pożarna i służby kolejowe.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę