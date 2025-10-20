Śmiertelny wypadek na torach przy ul. Wienieckiej we Włocławku

2025-10-20, 19:41 Katarzyna Bogucka/Redakcja

Do zdarzenia doszło koło przejazdu przy ul. Wienieckiej we Włocławku/fot.: KM PSP Włocławek

Nie żyje 83-latek potrącony przez pociąg relacji Bydgoszcz Główny – Lublin Główny. Do zdarzenia doszło koło przejazdu przy ul. Wienieckiej.

– Osoba postronna wtargnęła poza przejściami i przejazdami na linię kolejową pod nadjeżdżający pociąg relacji Bydgoszcz Główna – Lublin Główny. Wydarzenie to skończyło się śmiercią tej osoby. Na miejscu pracują służby. Ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnikom, zarówno PKP Intercity, jak i Polregio zalecano wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej – mówił Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



– Apelujemy do wszystkich, aby przechodząc przez tory, zawsze wybierali wyznaczone do tego miejsca. Jedyne, co może zrobić maszynista, to wcisnąć awaryjne hamowanie i czekać, aż pociąg się zatrzyma. Osoba na torach praktycznie nie ma żadnych szans, aby przeżyć tego typu zderzenie – dodał.



– Wstępnie ustalono, że o godzinie 17:47 we Włocławku przy ul. Wienieckiej 25 na przejeździe kolejowym z rogatkami doszło do potrącenia pieszego. W wyniku wypadku kolejowego pieszy, 83-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Trwają czynności procesowe z udziałem prokuratora wyjaśniające okoliczności i przebieg zdarzenia. W okolicy zdarzenia występują utrudnienia w ruchu – mówiła asp. Renata Wróblewska-Czaplicka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.



Na miejscu pod nadzorem prokuratury pracuje policja. Swoje czynności prowadzi też straż pożarna i służby kolejowe.