Wypadek na DK 15 w Gniewkowie. Motocykl zderzył się z samochodem
W wypadku, do którego doszło po godz. 12.30 na drodze krajowej nr 15 w naszym regionie, jedna osoba została poszkodowana. W miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy.
