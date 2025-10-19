Region

Wypadek w Bydgoszczy. Dachowanie na ulicy Jagiellońskiej. Uwaga na utrudnienia [zdjęcia]

Wypadek w Bydgoszczy. Dachowanie na ulicy Jagiellońskiej. Uwaga na utrudnienia [zdjęcia]

2025-10-19, 12:59
We wszystkich parafiach w Polsce odbywa się wielkie liczenie wiernych

We wszystkich parafiach w Polsce odbywa się wielkie liczenie wiernych

2025-10-19, 11:54
Jak powinny wyglądać lekcje WF-u Debata ekspertów i praktyków w Bydgoszczy

Jak powinny wyglądać lekcje WF-u? Debata ekspertów i praktyków w Bydgoszczy

2025-10-19, 09:31
Komunikacja wizualna oczami studentów Politechniki Bydgoskiej. Wystawa w Młynach Rothera [zdjęcia]

Komunikacja wizualna oczami studentów Politechniki Bydgoskiej. Wystawa w Młynach Rothera [zdjęcia]

2025-10-19, 07:58
Doktor Paweł Rajewski odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów [zdjęcia]

Doktor Paweł Rajewski odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów [zdjęcia]

2025-10-18, 21:27
Kolejny ogólnopolski sukces Michała Słobodziana Reportaż Plan B ponownie nagrodzony

Kolejny ogólnopolski sukces Michała Słobodziana! Reportaż „Plan B” ponownie nagrodzony

2025-10-18, 21:08
Potrzebujemy balansu kobiecej energii. W Toruniu odbył się IV Regionalny Kongres Kobiet

„Potrzebujemy balansu kobiecej energii”. W Toruniu odbył się IV Regionalny Kongres Kobiet

2025-10-18, 20:45
Oddali hołd bohaterowi z Krąplewic. Premiera filmu o Janie Gackowskim w Świeciu [zdjęcia]

Oddali hołd bohaterowi z Krąplewic. Premiera filmu o Janie Gackowskim w Świeciu [zdjęcia]

2025-10-18, 20:02
Antyaborcyjne banery w Toruniu znów na wokandzie. Sprawie przyjrzy się Sąd Rejonowy

Antyaborcyjne banery w Toruniu znów na wokandzie. Sprawie przyjrzy się Sąd Rejonowy

2025-10-18, 18:55

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę