Zderzenie karetki i osobówki w Dąbrowie, w powiecie mogileńskim. Dwie osoby w szpitalu [zdjęcia]

2025-10-28, 21:49 Maciej Wilkowski/Redakcja

Karetka i samochód osobowy zderzyły się na drodze wojewódzkiej nr 254 w Dąbrowie/fot. OSP Dąbrowa/Facebook

Dwie kobiety zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło po 17:00 w powiecie mogileńskim. Karetka i samochód osobowy zderzyły się na drodze wojewódzkiej nr 254 w Dąbrowie.

- Informacja o wypadku wpłynęła do służb około godziny 17:20 - mówi aspirant sztabowy Krzysztof Meller, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Mogilnie. - W miejscowości Dąbrowa, na drodze wojewódzkiej nr 254 doszło do zderzenia samochodu osobowego z karetką transportową. Okazało się że pojazdami podróżowały łącznie cztery osoby: dwie w karetce transportowej - nie było tam na szczęście pacjentów - i dwie w samochodzie osobowym. Pasażerka z osobówki uskarżała się na ból w klatce piersiowej, natomiast ratowniczka medyczna z karetki pogotowia mówiła o ogólnych potłuczeniach. Na miejsce zostały wezwane trzy karetki pogotowia oraz policja. Podjęto decyzję o zabraniu pasażerki do szpitala do Inowrocławia, a ratowniczki medycznej do szpitala w Żninie.



Na czas działania służb droga w miejscu tego zdarzenia była zablokowana.