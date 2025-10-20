Wypadek pod Żninem. W Pturku doszło do zderzenie z udziałem dwóch samochodów osobowych
Autami jechało pięć osób, w tym troje dzieci w wieku 6, 10 i 14 lat. Najstarsze z nich zostało ranne. Zablokowana jest droga wojewódzka nr 251.
Na miejscu działają trzy zastępy straży pożarnej.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca samochodem osobowym marki Fiat, 42-letnia mieszkanka gminy Barcin, na oznakowanym skrzyżowaniu nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu pojazdem marki Skoda, 68-letniemu mieszkańcowi Inowrocławia. Doprowadziła tym samym do zderzenia się pojazdów - mówi Piotr Kasprzak z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.
Uczestniczący w zdarzeniu kierowcy byli trzeźwi. Droga wojewódzka nr 251 cały czas jest zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazd przez Lubostroń. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny.