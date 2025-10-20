Po kolizji są utrudnienia na S-5 w Maksymilianowie. Samochód osobowy uderzył w tył ciężarówki

Region
Uwaga, kierowcy! Rozpoczyna się remont alei Jana Pawła II w Bydgoszczy. Będą utrudnienia [mapa]Tatiana Adonis / Redakcja 2025-10-20, 12:15
W trakcie prowadzonych prac obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy będą poruszać się tylko jednym pasem jezdni. Czytaj dalej »
Nietrzeźwy policjant ze Żnina spowodował kolizję. Najprawdopodobniej straci pracęMonika Siwak / Redakcja 2025-10-20, 11:10
Decyzja ma związek ze zdarzeniem, do którego doszło w minioną sobotę (18.10.). Audi zderzyło się z dwoma innymi pojazdami. Czytaj dalej »
Ponad 40 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości około 1,5 mln zł przechwyciło CBŚP [zdjęcia]Redakcja 2025-10-20, 10:23
W ręce policjantów wpadł 57-letni mężczyzna podejrzany o udział w obrocie znaczną ilością zakazanych substancji. Sąd Rejonowy w Toruniu zdecydował o… Czytaj dalej »
Gala Łuczniczki Biznesu w Bydgoszczy. Wiemy kogo nagrodzono w tym roku [lista laureatów]Natasza Trzebuchowska / Redakcja 2025-10-20, 09:55
Przedsiębiorcy z regionu spotkali się podczas na gali, aby porozmawiać o tym jak budować silną, konkurencyjną i nowoczesną gospodarkę Kujaw i Pomorza. Czytaj dalej »
Wypadek pod Żninem. W Pturku doszło do zderzenie z udziałem dwóch samochodów osobowychTatiana Adonis / Redakcja 2025-10-20, 09:14
Autami jechało pięć osób, w tym troje dzieci w wieku 6, 10 i 14 lat. Najstarsze z nich zostało ranne. Zablokowana jest droga wojewódzka nr 251. Czytaj dalej »
Dr Dominika Gulda w „Rozmowie Dnia": Co zrobić, gdy zaatakuje nas pies? Ucieczka zwykle nie przynosi rezultatuAgnieszka Marszał / Redakcja 2025-10-20, 09:00
W minionym roku w Polsce doszło do 35 tysięcy pogryzień przez psy. Dlaczego atakują? Jak na ich zachowanie wpływa człowiek? Czytaj dalej »
Po kolizji były utrudnienia na autostradzie A1 pod WłocławkiemRedakcja 2025-10-20, 07:35
W poniedziałek (20.10.) przed godz. 5 w Ludwinowie - samochód osobowy uderzył w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany był pas w kierunku Łodzi. Czytaj dalej »
Włocławek jest najszczęśliwszym miastem w Polsce? Tak twierdzą politycy LewicyAgnieszka Marszał / Redakcja 2025-10-20, 06:50
W niedzielę (19.10.) w stolicy Kujaw odbyła się konwencja Lewicy pod hasłem „Polska jutra zaczyna się we Włocławku'. Czytaj dalej »
Górsk. 41. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki na sportowo [zdjęcia]Robert Duliński / Redakcja 2025-10-19, 21:47
Oficjalnym uroczystościom towarzyszył piknik rodzinnym, którego głównym punktem były zawody sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Czytaj dalej »
