Nietrzeźwy policjant ze Żnina spowodował kolizję. Najprawdopodobniej straci pracę

2025-10-20, 11:10 Monika Siwak / Redakcja

Podczas kolizji w Żninie nikt nie odniósł poważnych obrażeń. / Fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Decyzja ma związek ze zdarzeniem, do którego doszło w minioną sobotę (18.10.). Audi zderzyło się z dwoma innymi pojazdami.

- Komendant powiatowy policji w Żninie zawiesił w czynnościach służbowych oraz wszczął procedurę zmierzającą do wydalenia ze służby funcjonariusza policji, z uwagi na oczywistość popełnienia przez niego przestępstwa - mówi sierż. sztab. Piotr Kasprzak z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.



Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (18.10.) około godz. 18.15 w Żninie przy Dworcowej. Policjant w czasie wolnym od służby, kierując swoim prywatnym samochodem marki Audi, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, doprowadził do bocznego zderzenia z dwoma innymi pojazdami. Policjanci skierowani na miejsce zdarzenia, po przeprowadzeniu badania, stwierdzili, że był nietrzeźwy.



- Zawieszony funkcjonariusz to 40-letni policjant Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Żninie z 12-letnim stażem - mówi sierż. sztab. Piotr Kasprzak.



W wyniku zderzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Postępowanie w sprawie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości prowadzi żniński wydział Prokuratury Rejonowej w Szubinie.