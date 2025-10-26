Miał ponad dwa promile alkoholu. Policjant w czasie wolnym zatrzymał kierowcę bmw

2025-10-26, 18:20 Redakcja

Pijany kierowca bmw miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie/fot. ilustracyjna, Pixabay

Policjant z oddziału prewencji włocławskiej komendy zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Wszystko to działo się, gdy funkcjonariusz był poza służbą. Pijany kierowca bmw miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w sobotę, około godziny 20:00 na ulicy Okrężnej we Włocławku. Policjant z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy z Kompanii III we Włocławku jechał prywatnym autem. Zauważył pojazd marki BMW. Jego kierowca prowadził auto w sposób zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Funkcjonariusz zaczął przypuszczać, że kierowca jest nietrzeźwy. Gdy prowadzący bmw skręcił w ulicę Kraszewskiego, wjechał prawym kołem na krawężnik. Wówczas policjant postanowił wyprzedzić ten samochód i nie dopuścić do dalszej jazdy.



Kierowca bmw zatrzymał się, doprowadzając do kolizji z pojazdem funkcjonariusza. Policjant natychmiast podszedł do kierowcy i nie pozwolił mu odjechać. W rozmowie wyczuł od mężczyzny alkohol. Stan nietrzeźwości potwierdzała także bełkotliwa mowa.



Funkcjonariusz wezwał na miejsce patrol. Badanie trzeźwości 45-latka wykazało, że ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Co więcej, po sprawdzeniu w policyjnym systemie, okazało się, że nie ma uprawnień do kierowania pojazdami.



Teraz mężczyzna będzie odpowiadać za swoje postępowanie przed sądem.