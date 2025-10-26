Miał ponad dwa promile alkoholu. Policjant w czasie wolnym zatrzymał kierowcę bmw

2025-10-26, 18:20  Redakcja
Pijany kierowca bmw miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie/fot. ilustracyjna, Pixabay

Pijany kierowca bmw miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie/fot. ilustracyjna, Pixabay

Policjant z oddziału prewencji włocławskiej komendy zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Wszystko to działo się, gdy funkcjonariusz był poza służbą. Pijany kierowca bmw miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w sobotę, około godziny 20:00 na ulicy Okrężnej we Włocławku. Policjant z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy z Kompanii III we Włocławku jechał prywatnym autem. Zauważył pojazd marki BMW. Jego kierowca prowadził auto w sposób zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Funkcjonariusz zaczął przypuszczać, że kierowca jest nietrzeźwy. Gdy prowadzący bmw skręcił w ulicę Kraszewskiego, wjechał prawym kołem na krawężnik. Wówczas policjant postanowił wyprzedzić ten samochód i nie dopuścić do dalszej jazdy.

Kierowca bmw zatrzymał się, doprowadzając do kolizji z pojazdem funkcjonariusza. Policjant natychmiast podszedł do kierowcy i nie pozwolił mu odjechać. W rozmowie wyczuł od mężczyzny alkohol. Stan nietrzeźwości potwierdzała także bełkotliwa mowa.

Funkcjonariusz wezwał na miejsce patrol. Badanie trzeźwości 45-latka wykazało, że ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Co więcej, po sprawdzeniu w policyjnym systemie, okazało się, że nie ma uprawnień do kierowania pojazdami.

Teraz mężczyzna będzie odpowiadać za swoje postępowanie przed sądem.

Włocławek

Region

Spitsbergen jest doskonałym laboratorium. Polarna stacja UMK obchodzi 50 lat

„Spitsbergen jest doskonałym laboratorium". Polarna stacja UMK obchodzi 50 lat

2025-10-26, 16:50
Uwaga Z indywidualnych kont bankowych znikały pieniądze. Policja bada sprawę. Bank odpowiada

Uwaga! Z indywidualnych kont bankowych znikały pieniądze. Policja bada sprawę. Bank odpowiada

2025-10-26, 15:31
Raka piersi można wyprzedzić Różowe rowerzystki przypominały o badaniach [zdjęcia]

Raka piersi można wyprzedzić! Różowe rowerzystki przypominały o badaniach [zdjęcia]

2025-10-26, 14:35
Odtwarzają zielone aleje wzdłuż dróg wojewódzkich. Gdzie w regionie sadzą drzewa

Odtwarzają zielone aleje wzdłuż dróg wojewódzkich. Gdzie w regionie sadzą drzewa?

2025-10-26, 13:45
Dzień bez biegania, to dzień stracony Finał wielkich toruńskich zawodów [zdjęcia, wideo]

Dzień bez biegania, to dzień stracony! Finał wielkich toruńskich zawodów [zdjęcia, wideo]

2025-10-26, 12:15
Jednym pasem w kierunku lotniska. Kolejny etap remontu al. Jana Pawła II w Bydgoszczy [mapka]

Jednym pasem w kierunku lotniska. Kolejny etap remontu al. Jana Pawła II w Bydgoszczy [mapka]

2025-10-26, 11:10
Kongres Jeden świat - wiele kultur: Szukamy rozwiązań dla dobra ludzkości

Kongres „Jeden świat - wiele kultur”: Szukamy rozwiązań dla dobra ludzkości

2025-10-25, 21:00
Nie było wody w kranach w Koronowie. Sobotnia awaria wodociągów już usunięta

Nie było wody w kranach w Koronowie. Sobotnia awaria wodociągów już usunięta

2025-10-25, 16:14
Polityczna burza w Inowrocławiu. Prezydent miasta odpowiadał na zarzuty radnych KO

Polityczna burza w Inowrocławiu. Prezydent miasta odpowiadał na zarzuty radnych KO

2025-10-25, 14:39

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę