Niebezpieczny finał kłótni w Radziejowie. Nietrzeźwy 48-latek strzelał do mężczyzny z wiatrówki

2025-09-29, 18:05 Redakcja

48-latek został zatrzymany po tym, jak pod wpływem alkoholu postrzelił swojego znajomego z wiatrówki/fot.: KPP w Radziejowie

Radziejowscy policjanci zatrzymali 48-latka, który dwukrotnie postrzelił z broni pneumatycznej znanego mu mężczyznę. Zatrzymany był nietrzeźwy. W jego mieszkaniu mundurowi zabezpieczyli kilka sztuk różnego rodzaju broni pneumatycznej oraz niewielką ilość narkotyków. Usłyszał zarzuty i decyzją prokuratora, trafił pod policyjny dozór.

– Zgłoszenie o postrzeleniu mężczyzny, wpłynęło do policjantów w piątek (26 września) około godziny 19:30. Jak przekazał 41-latek, na ulicy Objezdnej w Radziejowie, znany mu mężczyzna dwukrotnie postrzelił go w okolice prawej nerki – opisał asp. sztab. Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie.



Patrol przyjechał na miejsce i zauważył mężczyznę, trzymającego długą broń, który na ich widok uciekł na klatkę pobliskiego bloku. Po krótkim pościgu mundurowi zatrzymali uciekiniera w jego mieszkaniu. Odebrali mu broń pneumatyczną z lunetą celowniczą.



Łącznie w mieszkaniu 48-latka policjanci zabezpieczyli sześć sztuk różnego rodzaju broni pneumatycznej, która zostanie przekazana do badań balistycznych oraz pudełka ze śrutem. Mundurowi znaleźli też niewielką ilość marihuany.



– W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. Wydmuchał ponad 1,7 promila i trafił do aresztu. 48-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego po wytrzeźwieniu, usłyszał zarzuty narażenia osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania środka odurzającego – dodał Krasucki.



W niedzielę (28 września) został doprowadzony do prokuratora, który zastosował w jego przypadku policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Za zarzucane mu czyny grozi do trzech lat więzienia.



Postrzelony 41-latek po udzieleniu mu pomocy medycznej w szpitalu, został wypisany do domu.