Rzucali kamieniami w przejeżdżający pociąg. SOK-iści z Torunia złapali nietrzeźwych wandali

2025-10-24, 08:30 Redakcja

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei udało się ująć sprawców dewastacji/fot. Straż Ochrony Kolei/Facebook

19-latek oraz jego 25-letni kolega na odcinku Toruń Miasto – Toruń Główny obrzucili kamieniami dwa przejeżdżające pociągi pasażerskie: PKP Intercity oraz Arriva. Uszkodzili boczną szyba jednego ze składów. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Na szczęście żaden z pasażerów nie ucierpiał.

Do zdarzenia doszło 20 października br. Informację o incydencie przekazał dyżurnemu z Posterunku SOK w Toruniu dyżurny ruchu PLK S.A. Zgłoszenie dotyczyło obrzucenia kamieniami pociągów pasażerskich: PKP Intercity relacji Poznań Główny – Olsztyn Główny oraz Arriva relacji Grodząc – Toruń Główny.



Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei udało się ująć sprawców dewastacji. Jak się okazało, obaj mężczyźni byli nietrzeźwi – badanie alkomatem wykazało u jednego blisko promil, a u drugiego ponad pół promila alkoholu w organizmie. Sprawców w wieku 19 i 25 lat przekazano funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji Toruń Śródmieście, którzy prowadzą dalsze postępowanie w tej sprawie.