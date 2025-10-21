Pamiętają o katastrofie kolejowej pod Otłoczynem. Nowy krzyż w miejscu wypadku [zdjęcia, wideo]

2025-10-21, 15:30 Michał Zaręba/Redakcja

Nowy krzyż stanął w miejscu katastrofy kolejowej pod Otłoczynem, niedaleko Torunia/fot. Michał Zaręba

Nowy krzyż stanął w miejscu katastrofy kolejowej pod Otłoczynem, niedaleko Torunia. Przy pomocy podnośnika zamontowali go byli kolejarze związani z Kolejową Izbą Tradycji. Do tej inicjatywy dołączyła gmina Wielka Nieszawka i pobliska parafia.

- Jestem byłym maszynistą. To miejsce jest bardzo ważne, dlatego że zginęli nasi koledzy i wielu pasażerów, a przecież mieliśmy ich wozić bezpiecznie. Wtedy się nie udało... Po tylu latach cały czas mamy to w pamięci. A krzyż w naszej kochanej Ojczyźnie jest zawsze bardzo ważny.



- Podczas wykonywania renowacji zwróciliśmy uwagę, że ten stary krzyż, z uwagi na jego stan techniczny, należałoby już usunąć. Darczyńca z terenu gminy Wielka Nieszawka miał na swojej posesji przygotowany krzyż i nam go przekazał. Należy dbać o takie miejsca - mówi Katarzyna Streich, wójt gminy Wielka Nieszawka.



- Nowy krzyż zachowuje elementy tego poprzedniego, czyli napis: „Aby życie mieli". Jest to przesłanie Ewangelii, że w miejsce śmierci, Jezus Chrystus daje życie. Chcemy tę pamięć, wrażliwość i miłość podtrzymać - dodaje ksiądz doktor Adam Machowski z parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie.



Do największej katastrofy kolejowej w powojennej historii Polski doszło 19 sierpnia 1980 roku. W wyniku czołowego zderzenia pociągu osobowego z towarowym życie straciło 67 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.



Więcej w relacji Michała Zaręby.