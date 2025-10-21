Pamiętają o katastrofie kolejowej pod Otłoczynem. Nowy krzyż w miejscu wypadku [zdjęcia, wideo]

2025-10-21, 15:30  Michał Zaręba/Redakcja
Nowy krzyż stanął w miejscu katastrofy kolejowej pod Otłoczynem, niedaleko Torunia/fot. Michał Zaręba

Nowy krzyż stanął w miejscu katastrofy kolejowej pod Otłoczynem, niedaleko Torunia/fot. Michał Zaręba

Nowy krzyż stanął w miejscu katastrofy kolejowej pod Otłoczynem, niedaleko Torunia. Przy pomocy podnośnika zamontowali go byli kolejarze związani z Kolejową Izbą Tradycji. Do tej inicjatywy dołączyła gmina Wielka Nieszawka i pobliska parafia.

- Jestem byłym maszynistą. To miejsce jest bardzo ważne, dlatego że zginęli nasi koledzy i wielu pasażerów, a przecież mieliśmy ich wozić bezpiecznie. Wtedy się nie udało... Po tylu latach cały czas mamy to w pamięci. A krzyż w naszej kochanej Ojczyźnie jest zawsze bardzo ważny.

- Podczas wykonywania renowacji zwróciliśmy uwagę, że ten stary krzyż, z uwagi na jego stan techniczny, należałoby już usunąć. Darczyńca z terenu gminy Wielka Nieszawka miał na swojej posesji przygotowany krzyż i nam go przekazał. Należy dbać o takie miejsca - mówi Katarzyna Streich, wójt gminy Wielka Nieszawka.

- Nowy krzyż zachowuje elementy tego poprzedniego, czyli napis: „Aby życie mieli". Jest to przesłanie Ewangelii, że w miejsce śmierci, Jezus Chrystus daje życie. Chcemy tę pamięć, wrażliwość i miłość podtrzymać - dodaje ksiądz doktor Adam Machowski z parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie.

Do największej katastrofy kolejowej w powojennej historii Polski doszło 19 sierpnia 1980 roku. W wyniku czołowego zderzenia pociągu osobowego z towarowym życie straciło 67 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Więcej w relacji Michała Zaręby.

Relacja Michała Zaręby

wideo: Michał Zaręba

wideo: Michał Zaręba

wideo: Michał Zaręba

Toruń

Region

Zderzenie osobówki i busa przy bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym

Zderzenie osobówki i busa przy bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym

2025-10-21, 17:39
Po śmierci niemowlęcia NZOZ w Gąsawie wydał oświadczenie: Nie jest znana przyczyna zgonu dziecka

Po śmierci niemowlęcia NZOZ w Gąsawie wydał oświadczenie: „Nie jest znana przyczyna zgonu dziecka"

2025-10-21, 15:51
Rzecznik sanepidu po śmierci niemowlęcia: Była niezgodność daty podania szczepionki z datą ważności

Rzecznik sanepidu po śmierci niemowlęcia: Była niezgodność daty podania szczepionki z datą ważności

2025-10-21, 13:42
Miał się awanturować i atakować ratowników medycznych. Interweniowali policjanci, 47-latek nie żyje

Miał się awanturować i atakować ratowników medycznych. Interweniowali policjanci, 47-latek nie żyje

2025-10-21, 12:18
Pędził 110 km na godzinę, a to był obszar zabudowany. Stracił prawo jazdy i dużo zapłaci

Pędził 110 km na godzinę, a to był obszar zabudowany. Stracił prawo jazdy i dużo zapłaci

2025-10-21, 11:36
Tu liczą się inwestycje Kujawsko-Pomorskie wysoko w ogólnopolskim rankingu

Tu liczą się inwestycje! Kujawsko-Pomorskie wysoko w ogólnopolskim rankingu

2025-10-21, 10:45
Zyski rolników są na granicy opłacalności. Rozmowa Dnia z socjologiem wsi

Zyski rolników są na granicy opłacalności. „Rozmowa Dnia” z socjologiem wsi

2025-10-21, 08:51
Remont torowiska na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy Jeśli tak, to w przyszłym roku

Remont torowiska na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy? Jeśli tak, to w przyszłym roku

2025-10-21, 07:43
Od kilku lat Włocławek maproblem z tradycyjnymi zbiórkami pieniędzy na ratowanie zabytkowych nagrobków

Od kilku lat Włocławek ma problem z tradycyjnymi zbiórkami pieniędzy na ratowanie zabytkowych nagrobków

2025-10-21, 06:54

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę