Tam skończyła się podróż...Poświęcenie krzyża w miejscu katastrofy kolejowej w Otłoczynie [zdjęcia, wideo]

2025-11-25, 20:00 Michał Zaręba/Redakcja

fot. Michał Zaręba

W Dniu Kolejarza poświęcono nowy krzyż w miejscu katastrofy kolejowej pod Otłoczynem, niedaleko Torunia. Do największej katastrofy kolejowej w powojennej historii Polski doszło 19 sierpnia 1980 roku.

- Byłem wtedy naczelnikiem, nadzorowałem ten wypadek. Jako jeden z pierwszych przyjechałem na miejsce. Przypominam sobie... Tutaj łuk, i tam łuk i obydwie lokomotywy, które tutaj tutaj się zbiły... - mówi bardzo wzruszony Kazimierz Janicki.



- Akurat w Święto Kolejarza przyszliśmy tutaj, na miejsce katastrofy, ponieważ jest nowy krzyż...



- To była, jak dotąd największa katastrofa na kolei. Oby coś takiego już więcej się nie powtórzyło...



- Podróżni mieli bilety, chcieli dojechać do celu, jednak w tym miejscu ich podróż się zakończyła...



- Nowo poświęcony krzyż jest takim znakiem pamięci tych wszystkich osób, które tu zginęły...





W wyniku czołowego zderzenia pociągu osobowego z towarowym życie straciło 67 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.



