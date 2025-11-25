Tam skończyła się podróż...Poświęcenie krzyża w miejscu katastrofy kolejowej w Otłoczynie [zdjęcia, wideo]
W Dniu Kolejarza poświęcono nowy krzyż w miejscu katastrofy kolejowej pod Otłoczynem, niedaleko Torunia. Do największej katastrofy kolejowej w powojennej historii Polski doszło 19 sierpnia 1980 roku.
- Byłem wtedy naczelnikiem, nadzorowałem ten wypadek. Jako jeden z pierwszych przyjechałem na miejsce. Przypominam sobie... Tutaj łuk, i tam łuk i obydwie lokomotywy, które tutaj tutaj się zbiły... - mówi bardzo wzruszony Kazimierz Janicki.
- Akurat w Święto Kolejarza przyszliśmy tutaj, na miejsce katastrofy, ponieważ jest nowy krzyż...
- To była, jak dotąd największa katastrofa na kolei. Oby coś takiego już więcej się nie powtórzyło...
- Podróżni mieli bilety, chcieli dojechać do celu, jednak w tym miejscu ich podróż się zakończyła...
- Nowo poświęcony krzyż jest takim znakiem pamięci tych wszystkich osób, które tu zginęły...
W wyniku czołowego zderzenia pociągu osobowego z towarowym życie straciło 67 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
Więcej w relacji Michała Zaręby.