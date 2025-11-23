Kolejarze z regionu obchodzą swoje święto. „Cieszy nas, że ludzie wracają do podróżowania pociągami" [wideo]

2025-11-23, 14:51 Monika Siwak / Redakcja

Anna Cukrowska, dyrektor POLREGIO. / Fot. Monika Siwak

Po mszy św. na Placu Piastowskim w Bydgoszczy pochód ze sztandarami przemaszerował pod pomnik Pomordowanych podczas wojny Kolejarzy.

- Liczymy na to, że nadchodzący rok będzie bez wypadków; że wszystkich pasażerów szczęśliwie dowieziemy do celu podróży. Mamy procedury bezpieczeństwa, które funkcjonują od zawsze. Jesteśmy bezpieczni - mówi Anna Cukrowska, dyrektor POLREGIO, spółki zajmującej się regionalnymi przewozami pasażerskimi. - Cieszy nas, że ludzie wracają do podróżowania pociągami.



Czego kolejarze życzą sobie z okazji swojego święta?



- Zdrowia i bezpiecznej pracy - mówi Filip Sieradzki z PKP Cargo w Bydgoszczy.



Do godz. 17 potrwają drzwi otwarte w Izbie Tradycji Kolei Stowarzyszenia Miłośników Kolei przy Unii Lubelskiej 4 D. Obchodzone będą tam 110. urodziny parowozu TKp 1-46.

Relacja Moniki Siwak