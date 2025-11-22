Kolejarze są stale w ruchu! Z okazji swojego święta zaprosili na doroczny leśny bieg [zdjęcia]

W Bydgoszczy odbyła się 25. edycja Leśnego Biegu Kolejarskiego. Udział w imprezie wzięło łącznie około 800 uczestników - wśród nich dzieci, a nawet psy/fot. Izabela Langner
W Bydgoszczy odbyła się 25. edycja Leśnego Biegu Kolejarskiego. Udział w imprezie wzięło łącznie około 800 uczestników - wśród nich dzieci, a nawet psy. Dalszy ciąg świętowania w niedzielę, 23 listopada. Program jest niżej.
O szczegółach imprezy mówi Marta Tarczyńska z klubu TKKF Kolejarz Bydgoszcz. - Nasze wydarzenie ma zgromadzić i dorosłych, i dzieci. Chcemy zachęcić wszystkich do ruchu, do aktywności. Pokazać, że nawet w listopadzie można się dobrze bawić i pogoda nie jest przeszkodą. Jest to też aktywność dla właścicieli zwierząt, bo dzisiaj w tym naszym biegu startują psy.
- Mamy swoje Stowarzyszenie Zabieganie Łubianka i zawsze gdzieś tam grupowo sobie biegamy. Troszeczkę jest zimno, ale rozgrzejemy się, później ciepła zupka i do domu... - Zmęczenie jest odczuwane, przeze mnie i przez pieska. Bieg bardzo fajny, trasa też. Zimno - więc też fajnie. Pies jest takim moim motywatorem do biegania, ona wyciąga mnie, ja wyciągam ją.
Na najlepszych w swoich kategoriach czekały atrakcyjne nagrody. Każdy uczestnik otrzymał także pamiątkowy medal.
To nie koniec świętowania. Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Bydgoszczy - wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Kolejarzy Polskich, Technikum Kolejowe w Bydgoszczy i pozostałymi podmiotami środowiska bydgoskich kolejarzy - zapraszają mieszkańców Bydgoszczy do wspólnego świętowania w ramach kolejnej edycji wydarzenia Święto Kolejarza 2025.
Oficjalnym otwarciem uroczystości w niedzielę, 23 listopada, o godz. 10:30 - będzie kolejarska Msza Święta, odprawiona w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Placu Piastowskim.
Kolejnymi punktami wydarzenia będą:
Przemarsz kolejowych pocztów sztandarowych z placu Piastowskiego pod dworzec w kierunku Technikum Kolejowego w Bydgoszczy,
Złożenie wieńców przez delegacje spółek kolejowych pod Pomnikiem Pomordowanych Kolejarzy (dawna Dyrekcja Kolei ul. Dworcowa),
Drzwi otwarte Izby Tradycji Kolei SMKB (godz. 12-17) - bezpośredniej kontynuacji Ośrodka Muzealnego Bydgoskiego Węzła Kolejowego,
Wystawa fotograficzna o parowozie TKp1-46 - autorstwa Jana Kryszkiewicza (110. Urodziny Parowozu),
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę