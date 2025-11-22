Kolejarze są stale w ruchu! Z okazji swojego święta zaprosili na doroczny leśny bieg [zdjęcia]

2025-11-22, 19:40 Wiktor Sobociński/Redakcja

W Bydgoszczy odbyła się 25. edycja Leśnego Biegu Kolejarskiego. Udział w imprezie wzięło łącznie około 800 uczestników - wśród nich dzieci, a nawet psy/fot. Izabela Langner

W Bydgoszczy odbyła się 25. edycja Leśnego Biegu Kolejarskiego. Udział w imprezie wzięło łącznie około 800 uczestników - wśród nich dzieci, a nawet psy. Dalszy ciąg świętowania w niedzielę, 23 listopada. Program jest niżej.

O szczegółach imprezy mówi Marta Tarczyńska z klubu TKKF Kolejarz Bydgoszcz.

- Nasze wydarzenie ma zgromadzić i dorosłych, i dzieci. Chcemy zachęcić wszystkich do ruchu, do aktywności. Pokazać, że nawet w listopadzie można się dobrze bawić i pogoda nie jest przeszkodą. Jest to też aktywność dla właścicieli zwierząt, bo dzisiaj w tym naszym biegu startują psy.



- Mamy swoje Stowarzyszenie Zabieganie Łubianka i zawsze gdzieś tam grupowo sobie biegamy. Troszeczkę jest zimno, ale rozgrzejemy się, później ciepła zupka i do domu...

- Zmęczenie jest odczuwane, przeze mnie i przez pieska. Bieg bardzo fajny, trasa też. Zimno - więc też fajnie. Pies jest takim moim motywatorem do biegania, ona wyciąga mnie, ja wyciągam ją.



Na najlepszych w swoich kategoriach czekały atrakcyjne nagrody. Każdy uczestnik otrzymał także pamiątkowy medal.





Przemarsz kolejowych pocztów sztandarowych z placu Piastowskiego pod dworzec w kierunku Technikum Kolejowego w Bydgoszczy,

Złożenie wieńców przez delegacje spółek kolejowych pod Pomnikiem Pomordowanych Kolejarzy (dawna Dyrekcja Kolei ul. Dworcowa),

Drzwi otwarte Izby Tradycji Kolei SMKB (godz. 12-17) - bezpośredniej kontynuacji Ośrodka Muzealnego Bydgoskiego Węzła Kolejowego,

Wystawa fotograficzna o parowozie TKp1-46 - autorstwa Jana Kryszkiewicza (110. Urodziny Parowozu),

Występ Orkiestry Dętej ZSM nr 1,