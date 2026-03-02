Nowy prezes Polregio. Na czele zarządu stanął związany z Bydgoszczą Andrzej Pawłowski
- Nadrzędnym celem pozostaje stabilizacja spółki, która pozwoli nam zagwarantować pasażerom bezpieczny i przewidywalny transport - mówi Andrzej Pawłowski, nowy prezes Polregio. Jest absolwentem Technikum Kolejowego w Bydgoszczy, studiował m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Decyzja Rady Nadzorczej przewoźnika w tej sprawie zapadła w lutym. Andrzej Pawłowski ukończył Technikum Kolejowe w Bydgoszczy, studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Gdańskim. Podyplomowo ukończył zarządzanie, ma tytuł MBA.
Nowy prezes mówi, że dla niego kierowanie największym regionalnym przewoźnikiem to duża odpowiedzialność i zobowiązanie – zarówno wobec pasażerów, jak i pracowników.
– Mam pełną świadomość wyzwań stojących przed spółką – zwłaszcza tych związanych z modernizacją i pozyskaniem nowego taboru oraz przygotowaniem do przetargów na obsługę połączeń w kolejnych regionach - mówi Andrzej Pawłowski, prezes Polregio. - Za równie ważne uważam podtrzymanie dobrych relacji z marszałkami województw, którzy pełnią nie tylko rolę organizatorów przewozów, ale także naszych klientów. Nadrzędnym celem pozostaje jednak stabilizacja spółki, która pozwoli nam zagwarantować pasażerom bezpieczny i przewidywalny transport - dodaje.
Jak podaje zespół prasowy Polregio, Pawłowski zaczynał jako nastawniczy w PKP.
- Pracował również jako zastępca dyrektora, a później jako dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym.
- W latach 2011–2016 pełnił funkcję członka zarządu oraz wiceprezesa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., gdzie odpowiadał za sprzedaż i eksploatację.
- Był również odpowiedzialny za bezpieczeństwo w całej Grupie PKP.
- Od 2017 do 2021 r. był związany z Grupą CTL Logistics, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu CTL Północ oraz członka zarządu Grupy CTL Logistics, odpowiedzialnego za operacje i eksploatację.
- Ostatnio (od 2022 roku) pracował w Grupie Qemetica jako Head of Business Unit Cargo oraz prezes zarządu Qemetica Cargo.