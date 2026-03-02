Nowy prezes Polregio. Na czele zarządu stanął związany z Bydgoszczą Andrzej Pawłowski

2026-03-02, 16:00  Dorota Witt
Andrzej Pawłowski/ Fot. Materiały prasowe Polregio S.A.

Andrzej Pawłowski/ Fot. Materiały prasowe Polregio S.A.

- Nadrzędnym celem pozostaje stabilizacja spółki, która pozwoli nam zagwarantować pasażerom bezpieczny i przewidywalny transport - mówi Andrzej Pawłowski, nowy prezes Polregio. Jest absolwentem Technikum Kolejowego w Bydgoszczy, studiował m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Decyzja Rady Nadzorczej przewoźnika w tej sprawie zapadła w lutym. Andrzej Pawłowski ukończył Technikum Kolejowe w Bydgoszczy, studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Gdańskim. Podyplomowo ukończył zarządzanie, ma tytuł MBA.

­Nowy prezes mówi, że dla niego kierowanie największym regionalnym przewoźnikiem to duża odpowiedzialność i zobowiązanie – zarówno wobec pasażerów, jak i pracowników.

– Mam pełną świadomość wyzwań stojących przed spółką – zwłaszcza tych związanych z modernizacją i pozyskaniem nowego taboru oraz przygotowaniem do przetargów na obsługę połączeń w kolejnych regionach - mówi Andrzej Pawłowski, prezes Polregio. - Za równie ważne uważam podtrzymanie dobrych relacji z marszałkami województw, którzy pełnią nie tylko rolę organizatorów przewozów, ale także naszych klientów. Nadrzędnym celem pozostaje jednak stabilizacja spółki, która pozwoli nam zagwarantować pasażerom bezpieczny i przewidywalny transport - dodaje.

Jak podaje zespół prasowy Polregio, Pawłowski zaczynał jako nastawniczy w PKP.

  • Pracował również jako zastępca dyrektora, a później jako dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym.
  • W latach 2011–2016 pełnił funkcję członka zarządu oraz wiceprezesa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., gdzie odpowiadał za sprzedaż i eksploatację.
  • Był również odpowiedzialny za bezpieczeństwo w całej Grupie PKP.
  • Od 2017 do 2021 r. był związany z Grupą CTL Logistics, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu CTL Północ oraz członka zarządu Grupy CTL Logistics, odpowiedzialnego za operacje i eksploatację.
  • Ostatnio (od 2022 roku) pracował w Grupie Qemetica jako Head of Business Unit Cargo oraz prezes zarządu Qemetica Cargo.

Region

Nie żyje Mariusz Długi Dygaszewicz. Fotografa żegnają pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Nie żyje Mariusz „Długi” Dygaszewicz. Fotografa żegnają pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

2026-03-02, 18:00
Polskie Radio PiK dotarło do wyników kontroli wyjazdu karetki do 19-letniego Olka z Grudziądza

Polskie Radio PiK dotarło do wyników kontroli wyjazdu karetki do 19-letniego Olka z Grudziądza

2026-03-02, 17:13
Nie żyje prof. Łukasz Jermacz z UMK w Toruniu. Miał 38 lat, odszedł, wykonując pracę, którą kochał

Nie żyje prof. Łukasz Jermacz z UMK w Toruniu. Miał 38 lat, „odszedł, wykonując pracę, którą kochał”

2026-03-02, 15:43
Poszukiwany czterema listami gończymi wpadł przez wykroczenie drogowe. Jechał... jako pasażer

Poszukiwany czterema listami gończymi wpadł przez wykroczenie drogowe. Jechał... jako pasażer

2026-03-02, 14:46
Kobieta została poturbowana przez krowę. Na miejscu lądowało pogotowie lotnicze [zdjęcia]

Kobieta została poturbowana przez krowę. Na miejscu lądowało pogotowie lotnicze [zdjęcia]

2026-03-02, 14:10
Mafia śmieciowa w Pakości. Prokuratura Krajowa zastosowała środki wobec osób z naszego regionu

„Mafia śmieciowa” w Pakości. Prokuratura Krajowa zastosowała środki wobec osób z naszego regionu

2026-03-02, 13:56
Pamięci Wilka Żołnierza Wyklętego. Uroczystości w Lipinkach w Borach Tucholskich [zdjęcia i wideo]

Pamięci „Wilka” — Żołnierza Wyklętego. Uroczystości w Lipinkach w Borach Tucholskich [zdjęcia i wideo]

2026-03-02, 13:02
Śmierć miesięcznego dziecka w szpitalu w Brodnicy. Zarzuty dla rejestratorki

Śmierć miesięcznego dziecka w szpitalu w Brodnicy. Zarzuty dla rejestratorki

2026-03-02, 12:01
System ICam w Nowym Ciechocinku. Mandaty za czerwone światło

System ICam w Nowym Ciechocinku. Mandaty za czerwone światło

2026-03-02, 11:40

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę