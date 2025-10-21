Tu liczą się inwestycje! Kujawsko-Pomorskie wysoko w ogólnopolskim rankingu

2025-10-21, 10:45 Redakcja

Rozbudowa szpitala we Włocławku/Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Województwo kujawsko-pomorskie jest na czwartym miejscu w Polsce w rankingu wydatków inwestycyjnych polskich samorządów 2022-2024.

Ranking przygotowali naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Warszawskiego. Wyniki opublikowało czasopismo „Wspólnota". Podium to województwa podkarpackie, zachodniopomorskie i lubuskie, a tuż za nami jest województwo pomorskie.



Zdaniem pracowników Urzędu Marszałkowskiego, duże znaczenie w osiągnięciu wysokiej pozycji miały takie inwestycje, jak m.in.: rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, przygotowania do realizacji prac w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, budowa czwartego kręgu Opery Nova, czy ogłoszenie przetargu na remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.



- Wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu jest potwierdzeniem, że obrana przez nas strategia rozwoju przynosi wymierne efekty. Od lat konsekwentnie inwestujemy w ochronę zdrowia, infrastrukturę drogową, publiczny transport zbiorowy, edukację i kulturę – mówi marszałek Piotr Całbecki. - Stawiamy też na transport: od zakupu taboru kolejowego i autobusowego, po inwestycje infrastrukturalne. Z naszego regionalnego programu operacyjnego kupimy pięć nowych elfów, dwa kolejne z Polskiego Ładu. Środki unijne Krajowego Programu Odbudowy zainwestujemy także w zakup niskoemisyjnych autobusów. Na program modernizacji dróg wojewódzkich w najbliższych latach przeznaczamy w Kujawsko-Pomorskiem 2 mld zł.