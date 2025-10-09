Nowy peron kolejowy w bydgoskim Fordonie. Następny w kolejce jest przystanek Stary Fordon

2025-10-09, 07:54  Damian Klich/Redakcja
Przystanek Bydgoszcz Fordon/fot. PKP PLK/Przemysław Zieliński

Pociągi wróciły na most fordoński w Bydgoszczy. W rozkładzie jazdy ponownie pojawiło się połączenie na trasie Bydgoszcz Wschód – Unisław Pomorski. Podróżni mogą również korzystać z nowego peronu nr 2 na przystanku Bydgoszcz Fordon.

Z wyższej konstrukcji łatwiej wsiada się do pociągów odjeżdżających w kierunku centrum miasta oraz Chełmży. Peron dostosowany jest do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W nawierzchni ułożono ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących. Jest wiata, ławki, gabloty informacyjne, nowe oznakowanie oraz oświetlenie z energooszczędnymi oprawami LED.

Ale to nie koniec inwestycji w tym rejonie, informuje Przemysław Zieliński, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe.

- Prace przy budowie mijanki Bydgoszcz Fordon i nowego przystanku Bydgoszcz Stary Fordon są kontynuowane. Dzięki tej inwestycji podróżni z tej części miasta zyskają lepszy dostęp do kolei w kierunku centrum i do Chełmży. Na trasie poprawie się przepustowość. Dzięki przebudowie układu torowego oraz modernizacji sieci trakcyjnej ponownie możliwe będzie mijanie się na stacji pociągów prowadzonych trakcją spalinową i elektryczną. Realizacja prac ma również istotne znaczenie dla prowadzenia ruchu towarowego - tak, jak przed 1997 rokiem, możliwa stanie się również obsługa składów towarowych

Zakończenie wszystkich robót planowane jest na II kwartał 2026 roku. Wartość prac wynosi ok. 40 mln zł netto ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy dla projektu pn. „Likwidacja wąskich gardeł i zwiększenie przepustowości linii kolejowych – etap II”.

Mówi Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

