Nowy peron, wiaty i ławki. Przystanek kolejowy w Dąbrowie Chełmińskiej otwarty!

Na nowym przystanku zatrzymują się pociągi kursujące na trasie Bydgoszcz - Chełmża - Toruń. Powstał przy przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Leśnej, bliżej centrum miejscowości, niż istniejący przystanek Dąbrowa Chełmińska. Zbudowany został peron z wiatami, ławkami, gablotami informacyjnymi, oznakowaniem i oświetleniem. Inwestycja została zrealizowana ze środków rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków na lata 2021-2025, a jej koszt to 1,698 mln zł netto (2,088 mln zł brutto). W ramach programu w woj. kujawsko-pomorskim zbudowano też inne przystanki: Tuchola Rudzki Most, Grudziądz Tuszewo, Grudziądz Śródmieście i Grudziądz Rządz, przebudowano przystanki Bydgoszcz Zachód i Grzybno, a także zbudowano nowe dojście do przystanku Grudziądz Mniszek i przejście podziemne w Nakle nad Notecią. W budowie jest przystanek Trzeciewnica, którego oddanie planowane jest w trzecim kwartale tego roku. PKP PLK w lutym podpisały umowę na zaprojektowanie i budowę przystanku Nakło nad Notecią Zachodnie, a wkrótce ma zostać zawarta podobna umowa w sprawie przystanku Brodnica Południowa.

