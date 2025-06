Biblioteka na bydgoskim Szwederowie rozpoczyna nowy rozdział swojego życia

2025-06-16, 17:00 Jolanta Fischer/Redakcja

Placówka właśnie została na nowo otwarta po modernizacji przeprowadzonej za pieniądze pozyskane z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Udało się m.in. dostosować wnętrza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz kupić robota edukacyjnego Photon, który ułatwi naukę podstaw programowania.

Nowoczesne wnętrza, wygodne meble, edukacyjne roboty i ścianka interaktywna tworzą miejsce, w którym można odpocząć, uczyć się i rozwijać pasje.



- To ważne, bo budynek stał się także miejscem kultury i aktywności społecznej. Mamy stałych gości - mówiła Joanna Pawłowska, kierownik działu promocji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. - To bardzo silna grupa ludzi, którzy są zaangażowani w kulturę, ale też w życie lokalnej społeczności, co potwierdza fakt, że tak wiele osób głosowało na ten projekt remontów. Sporo zrobiliśmy i zrobimy jeszcze więcej.



Jak podaje Joanna Pawłowska, w tym roku kontynuowany będzie między innymi projekt „Bydgoszcz czyta bez końca", co oznacza zakup zdalnego dostępu do książek, czyli do e-booków i audiobooków. - Kupimy też wyposażenie dla bibliotek na Jachcicach, Czyżkówku czy Osiedlu Leśnym, a także książki dla najmłodszych z biblioteki na Osowej Górze. Będą również spotkanie autorskie i filmy na Bielawach - zapowiada.



Modernizacja biblioteki kosztowała blisko 300 tys. złotych. Miasto zachęca także mieszkańców do głosowania w tegorocznej edycji BBO. Można to uczynić do końca miesiąca.



