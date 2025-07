Ponad 550 mln zł dla Torunia na inwestycje kolejowe. Wiemy co powstanie

2025-07-16, 20:48 Michał Zaręba / Redakcja

Konferencja z udziałem Piotra Malepszaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odbyła się obok dworca Toruń Miasto. / Fot. Michał Zaręba

Remont mostu kolejowego z budową ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowa kładki Garbaty Mostek czy dojście do peronu przystanku „Toruń Katarzynka” od strony osiedla Jar – to część zadań, które mają być zrealizowane w Toruniu w 2028 roku.

- Miasto na ten cel dostało przeszło 550 mln dofinansowania - przekazał Piotr Malepszak, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. - To nie tylko inwestycja dla Torunia. Patrzymy na to szerzej w ramach ciągu komunikacyjnego - od Poznania do Olsztyna. Ten ciąg komunikacyjny bardzo chcemy poprawić, co robimy już w tym roku zwiększając liczbą połączeń.



- Powstanie nowoczesna infrastruktura, która przede wszystkim będzie bezpieczna, trwała i dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami - mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia. - To inwestycje również pod kątem osób, które poruszają się przez oba brzegi Torunia m.in. na rowerach.



Całkowita wartość zadań to przeszło 685 mln zł. Wkład Torunia to zaledwie nieco ponad 10 mln zł. Beneficjentem projektu jest PKP PLK S.A.