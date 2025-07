Samorządy z regionu otrzymają blisko 240 milionów złotych na ochronę ludności

2025-07-16, 14:06 Jolanta Fischer/Redakcja

Wojewoda Michał Sztybel ogłosił, że województwo kujawsko-pomorskie otrzyma blisko 240 milionów złotych na realizację zadań ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej/fot: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Niemal 240 milionów złotych otrzyma województwo kujawsko-pomorskie na realizację zadań ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. O dofinansowanie, co roku, będą mogły ubiegać się poszczególne samorządy.

– Pieniądze mają posłużyć ochronie na wypadek wojny, lub klęsk żywiołowych – poinformował wojewoda Michał Sztybel.



– Mówimy o schronach. Szukamy tych funkcji, aby mogły być to budowle wykorzystywane w także codziennym użytkowaniu, na przykład parkingi podziemne. (To środki – przyp.) na budowę i utrzymywanie baz magazynowych, wyposażenie straży pożarnych. Mamy też kwestie współpracy z organizacjami pozarządowymi, one będą otrzymywały określone środki za gotowość, deklarowanie ludzi w sytuacji zagrożenia, deklarowanie sprzętu, który posiadają, zakup i modernizację sprzętu, w tym sprzętu teleinformatycznego, szkolenia i edukację. To jest bardzo ważny komponent. Cel jest taki, aby każdy mieszkaniec znał syreny alarmowe, wiedział, co zrobić w sytuacji zagrożenia, jak się zachować, kiedy jest ewakuacja, gdzie może sam pomóc, jeżeli będzie taka konieczność – dodał.



W przyznawaniu pieniędzy samorządom były brane pod uwagę kryteria, takie jak: gęstość zaludnienia, czy istnienie na terenie danej gminy ważnej infrastruktury – np. szpitali wojskowych, czy lotnisk. Najwyższą kwotę w naszym regionie uzyskała Bydgoszcz.



– Bydgoszcz blisko 32 miliony złotych, Toruń 18,5 miliona, Grudziądz ponad 11 milionów złotych, Włocławek blisko 11 milionów złotych – to są kwoty, które będą trafiały co roku i co ważne, jest taka możliwość, że te zadania będą finansowane praktycznie w 100 procentach bez wkładu własnego. Założenie też jest takie, żeby każdy otrzymał coś. Nawet najmniejszy samorząd, 3000, czy 4000 otrzyma co najmniej 150 000 złotych. Chociażby po to, aby przygotować magazyny i miejsca na działanie służb na terenie gminy – podkreślił Sztybel.



W całym kraju na realizację podobnych zadań rząd przeznaczy 16 miliardów złotych.



Więcej informacji, w tym szczegółowy wykaz z przekazanymi kwotami dla poszczególnych samorzadów znaudje się w prezentacji poniżej.