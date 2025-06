O budowanie schronów i szkoleniach dla cywilów. Konwent wójtów w Zielonce

Nadal nie wiadomo, co będzie z rowerami miejskimi we Włocławku. Ratusz rozpisał przetarg na zakup rowerów i cyfrowego systemu płatności. Jest zwycięzca… Czytaj dalej »

- Myślę, że przedstawiciele pana wojewody przybliżą nam jeszcze bardziej ten temat i powiedzą, jakie zadania, jakie zakupy mamy jeszcze w bieżącym roku zrealizować - mówił wójt gminy Cekcyn Jacek Brygman. - Wójtowie są po szkoleniach, które trwały aż trzy dni, każdy osobiście musiał wziąć udział - wszyscy wójtowie z województwa ten obowiązek wykonali - mówi wojewoda Michał Sztybel. -Teraz jesteśmy w fazie przygotowywania się do wydatkowania pieniędzy w naszym województwie za pośrednictwem wojewody i kujawsko-pomorskiego urzędu ok 200 mln zł będzie dzielony na samorządy, na zadanie: od - budowy schronów, remonty dotychczasowych schronów, po szkolenia dla mieszkańców, po kwestie wyposażenia i sprzętów, związane z ochroną ludności przed skutkami klęsk żywiołowych – ponieważ nie mówimy tylko o sytuacji wojennej, także o zabezpieczeniu na wypadek powodzi, wichur i innych sytuacji kryzysowych - wskazuje. Wspomniane dotacje mają być udzielane samorządom od września. Więcej na ten temat w „Rozmowie Dnia” z Michałem Sztyblem, do odsłuchania TUTAJ .

