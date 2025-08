„Droga hamowania pociągu wynosi tysiąc metrów”! Akcja „Bezpieczny przejazd” w Mogilnie

2025-08-01, 21:14 Marcin Glapiak/Redakcja

W Mogilnie przeprowadzono akcję „Bezpieczny przejazd”/fot: Marcin Glapiak

Jak prawidłowo pokonywać przejazdy kolejowe? Tego mogli dowiedzieć się mieszkańcy Mogilna. Spółka PKP PLK zorganizowała akcję pod nazwą „Bezpieczny przejazd”.

– Podstawowe błędy, które kierowcy robią na przejazdach to przede wszystkim: lekceważenie znaku STOP, ignorowanie tego znaku, także ignorowanie czerwonego pulsującego światła na sygnalizatorach, które działa tak samo, jak znak STOP, omijanie półrogatek, przejeżdżanie pod nimi – wymieniał Przemysław Zieliński, rzecznik prasowy PKP PLK.



– Uważam, jak widzę, że szlaban się zamyka, to już nie przechodzę, tylko stoję z dzieckiem przed szlabanem. W zeszłym roku, czy dwa lata temu jedna rogatka się opuściła, a druga nie. Akurat przejeżdżał pociąg. To był moment – mówiła mieszkanka Mogilna.



– Siłę uderzenia pociągu w samochód można porównać do tej, z jaką auto najeżdża na puszkę po napoju. Tak samo droga hamowania jest często bardzo długa. Potrafi wynosić nawet tysiąc metrów. Jest to odległość około 10 boisk piłkarskich. Pamiętajmy o tym wszystkim, zbliżając się do torów – dodał Zieliński.



W ubiegłym roku na przejazdach kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim doszło do dziewięciu wypadków, w których zginęły cztery osoby, a pięć zostało rannych. W tym roku w naszym regionie odnotowano siedem wypadków, w których zginęły trzy osoby.