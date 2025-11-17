Oto najpopularniejsze linie kolejowe w Kujawsko-Pomorskiem. Jakie nowe połączenia powstaną?

- Nasze regionalne połączenia kolejowe cieszą się coraz większym powodzeniem. - Przewidujemy, że w tym roku z naszych pociągów skorzysta 8 mln podróżnych – twierdzi Piotr Całbecki, marszałek województwa.



Najpopularniejsze linie kolejowe (dane z sześciu miesięcy 2025 r.) to obecnie:



Do istniejących połączeń kolejowych już w grudniu dołączą następne. Nowe połączenie do Ciechocinka (powiat aleksandrowski) zostanie uruchomione już 14 grudnia. W przyszłym roku dołączą stałe kursy do Wierzchucina (powiat tucholski), a po remoncie infrastruktury kolejowej pociągi jeździć będą także do Rypina i Kcyni (powiat nakielski).

W 2025 roku dopłaty Urzędu Marszałkowskiego do przewozów pasażerskich wynoszą 237 milionów złotych. W tej kwocie są koszty rekompensat dla Arrivy i Polregio oraz koszty dostępu do infrastruktury kolejowej i opłaty dworcowe – 31,3 milionów zł.