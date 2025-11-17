Oto najpopularniejsze linie kolejowe w Kujawsko-Pomorskiem. Jakie nowe połączenia powstaną?

Dworzec Bydgoszcz Główna. / fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP
Cztery miliony podróżnych skorzystało w pierwszych sześciu miesiącach tego roku z regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Najbardziej popularna linia wiedzie z Włocławka przez Toruń do Bydgoszczy.
- Nasze regionalne połączenia kolejowe cieszą się coraz większym powodzeniem. - Przewidujemy, że w tym roku z naszych pociągów skorzysta 8 mln podróżnych – twierdzi Piotr Całbecki, marszałek województwa.
Najpopularniejsze linie kolejowe (dane z sześciu miesięcy 2025 r.) to obecnie:
Bydgoszcz-Toruń-Włocławek-Kutno – 1 mln pasażerów,
Bydgoszcz-Wierzchucin-Tuchola-Chojnice – 500 tys. pasażerów,
Toruń/Bydgoszcz-Inowrocław-Gniezno – 400 tys. pasażerów.
- Ze względów społecznych utrzymujemy również linie o najniższej frekwencji - z Wierzchucina do Szlachty. Do pociągu na tej trasie - w pierwszych sześciu miesiącach tego roku - wsiadało średnio tylko 29 pasażerów - informuje Beata Krzemińska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. - Do kosztów utrzymania tego połączenia dopłacamy 2 mln złotych rocznie. W tej kwocie są rekompensata dla operatora, koszty dostępu do infrastruktury kolejowej i opłaty dworcowe.
Do istniejących połączeń kolejowych już w grudniu dołączą następne. Nowe połączenie do Ciechocinka (powiat aleksandrowski) zostanie uruchomione już 14 grudnia. W przyszłym roku dołączą stałe kursy do Wierzchucina (powiat tucholski), a po remoncie infrastruktury kolejowej pociągi jeździć będą także do Rypina i Kcyni (powiat nakielski).
W 2025 roku dopłaty Urzędu Marszałkowskiego do przewozów pasażerskich wynoszą 237 milionów złotych. W tej kwocie są koszty rekompensat dla Arrivy i Polregio oraz koszty dostępu do infrastruktury kolejowej i opłaty dworcowe – 31,3 milionów zł.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę