Włocławek. Są kolejne cztery stacje do oddawania elektroodpadów. Podajemy ich lokalizacje

2025-11-20, 07:00 Redakcja

Cztery nowe stacje na drobne elektroodpady pojawiły się we Włocławku/fot. wloclawek.eu

Pojemniki ustawione zostały na ulicach: Zagajewskiego, Promiennej, Płockiej i Kapitulnej. Można do nich wrzucać m.in. drobny sprzęt AGD.

Dzięki tym stacjom łatwiej i legalnie można oddać zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Powinno tam trafiać małe AGD (suszarki, czajniki, tostery), telefony, ładowarki, kable, baterie i akumulatorki, piloty, myszki komputerowe, zegarki elektroniczne, żarówki energooszczędne/LED.



We Włocławku jest już w sumie 12 stacji na drobne elektroodpady.