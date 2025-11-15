Włocławek z wielkim napisem jak Hollywood? To jedna z propozycji do budżetu obywatelskiego na przyszły rok

2025-11-15, 17:44  Agnieszka Marszał / Redakcja
Podobny napis może powstać we Włocławku. Wszystko zależy od głosów mieszkańców. / Fot. Pixabay

Pomysłów jest wiele. Renowacja wybrzeża Wisły, Wakacyjny Festiwal Folkowy czy fajansowy szlak turystyczny. Na liście także standardowo - budowa boisk, placów zabaw i parkingów, ale też rolkowiska.

- Mieliśmy zgłoszonych ponad 100 różnych projektów, z których do głosowania zakwalifikowaliśmy 63 propozycje w dwóch kategoriach - mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. - Każdy mieszkaniec lub mieszkanka ma dwa głosy.

Głosowanie potrwa do 28 listopada. Wyniki będą znane 5 grudnia. Do wydania włocławianie maja ponad 5,5 mln zł. Lista projektów oraz głosowanie TUTAJ.

Piotr Hemmerling ponownie wybrany na przewodniczącego wojewódzkich struktur Nowej Lewicy

2025-11-15, 18:58
Bydgoszcz. Kolizja autobusu MZK i samochodu osobowego na ul. Pelplińskiej [zdjęcia]

2025-11-15, 17:51
Polskie Radio PiK na Bydgoskim Festiwalu Nauki. Na uczestników czeka wiele atrakcji [zdjęcia]

2025-11-15, 15:45
Festiwal Piernika w Toruniu. Dlaczego tak bardzo lubimy toruńskie przysmaki

2025-11-15, 14:59
Pożar w Lipnie. Płonął dom szeregowy przy ulicy Reja [zdjęcia]

2025-11-15, 13:26
Zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki w Michelinie pod Włocławkiem

2025-11-15, 13:24
Nowa strażnica dla grudziądzkich strażaków. Obiekt kosztował ponad 25 mln zł [zdjęcia]

2025-11-15, 11:50
Trzy pojazdy spłonęły w nocy w Grudziądzu. Na szczęście nikt nie ucierpiał [zdjęcia]

2025-11-15, 10:29
Przez dwie godziny rolnicy protestowali na S5 w Żninie: Trzeba zmobilizować rząd do działania

2025-11-15, 09:58

