Włocławek z wielkim napisem jak Hollywood? To jedna z propozycji do budżetu obywatelskiego na przyszły rok

2025-11-15, 17:44 Agnieszka Marszał / Redakcja

Podobny napis może powstać we Włocławku. Wszystko zależy od głosów mieszkańców. / Fot. Pixabay

Pomysłów jest wiele. Renowacja wybrzeża Wisły, Wakacyjny Festiwal Folkowy czy fajansowy szlak turystyczny. Na liście także standardowo - budowa boisk, placów zabaw i parkingów, ale też rolkowiska.

- Mieliśmy zgłoszonych ponad 100 różnych projektów, z których do głosowania zakwalifikowaliśmy 63 propozycje w dwóch kategoriach - mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. - Każdy mieszkaniec lub mieszkanka ma dwa głosy.



Głosowanie potrwa do 28 listopada. Wyniki będą znane 5 grudnia. Do wydania włocławianie maja ponad 5,5 mln zł. Lista projektów oraz głosowanie TUTAJ.