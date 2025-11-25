Włocławek liderem w kraju. Miasto buduje kolejne mikroosiedle pod tani wynajem

2025-11-25, 17:39 Marek Ledwosiński/Redakcja

Mieszkania na tani wynajem przy ul. Celulozowej we Włocławku/fot. wloclawek.eu/archiwum

Włocławek nie zwalnia, jeśli chodzi o tanie budownictwo. Właśnie zaczęła się przebudowa śródmieścia, dzięki której pozyskane zostaną następne mieszkania. Kolejny temat to ogrzewanie. Ratusz sprawdzi dostęp do źródeł geotermalnych.

- Rozpoczęliśmy wielką przebudowę włocławskiego śródmieścia - przekazał Kamil Kazimierczyk z włocławskiego magistratu. - Prace budowlane związane są z czterema budynkami mieszkalnymi przy ulicy Cyganka. To będą numery od 21 do 28 i 25. Powstanie 80 mieszkań o metrażu od 30 do 74 metrów kwadratowych, garaż podziemny, lokale usługowe. Mieszkania te będą oferowane na tani wynajem, podobnie adresy przy ulicy Celulozowej.



Lokalizacja mikroosiedla jest rewelacyjna. Pusty plac w samym sercu Starówki, tuż przy gotyckiej katedrze diecezjalnej.

Przedsięwzięcie finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Lokatorzy wprowadzą się tam za dwa lata.



Kolejna wiadomość dotyczy możliwości wykorzystania do ogrzewania źródeł geotermalnych. Miasto szuka firmy, która wywierci w ziemię otwór, o głębokości prawie 3 kilometrów i sprawdzi, czy podziemne wody w tym miejscu faktycznie są gorące. Jest takie prawdopodobieństwo. Teoretyczny model sugeruje, że może to być temperatura nawet 70 stopni Celsjusza. Wydobycie tak ciepłej wody i wprowadzenie jej do miejskiej sieci ciepłowniczej będzie opłacalne.



Jeśli tak, to na tej właśnie parceli przylegającej do miejskiej ciepłowni węglowej, powstałaby ciepłownia geotermalna. Zadanie przyszłego wykonawcy to: wywiercenie dziury, zbadanie temperatury i wielkości zasobów oraz szczegółowy raport techniczny w tej sprawie. Na to wszystko Miasto daje półtora roku. Włocławski ratusz ma pieniądze i to bez naruszania własnego budżetu. Magistrat dostał na ten cel 20 milionów bezzwrotnej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.