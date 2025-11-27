Dwa jubileusze we Włocławku. Świętują: najstarszy DPS i słynne osiedle mieszkaniowe

2025-11-27, 18:18 Marek Ledwosiński/Redakcja

Zespół domów kolonii urzędniczej ul. Nowomiejska 8 we Włocławku/fot. N. Chylińska/Wikipedia

Najstarszy we Włocławku dom pomocy społecznej świętuje jubileusz 80-lecia. DPS przy ulicy Nowomiejskiej w niezmienionej formie działa od zakończenia II wojny światowej. Świętuje także

Włocławski DPS zapewnia dach nad głową i opiekę prawie setce starych, schorowanych i samotnych osób.



Dyrektorka placówki, Agnieszka Chmielewska, że historia pomocy najsłabszym, świadczonej w tym budynku, jest starsza, niż wynika z oficjalnych dokumentów :

- Na ulicy Żałobnej, w roku 1925 na potrzeby seniorów, osób chorych, potrzebujących oddano budynek. Zasiedlali ten dom aż do roku 1939, W roku tym zostali przez Niemców rozstrzelani, w okolicznych włocławskich lasach. Budynek został zajęty przez Niemców. Po wojnie dom stał się z powrotem placówką opiekuńczą. W 1945 roku umieszczano w nim inwalidów wojennych, seniorów. Od tego roku datujemy istnienie w tym miejscu placówki opiekuńczej. teraz jest tu Dom Pomocy Społecznej.



Z okazji 80-lecia Domu Pomocy przy Nowomiejskiej w teatrze Impresaryjnym odbyła się rocznicowa uroczystość z udziałem reprezentacji pensjonariuszy, parlamentarzystów i władz z Ratusza.



