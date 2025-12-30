Rada Miejska Włocławka przyjęła strategię mieszkaniową miasta do 2030 roku

2025-12-30, 16:30  Marek Ledwosiński / Redakcja
Mieszkania na tani wynajem przy ul. Celulozowej we Włocławku. / Fot. wloclawek.eu / archiwum

Priorytetem pozostanie budowa kolejnych bloków komunalnych z mieszkaniami na tani wynajem, ale to nie jedyne elementy planu.

- Kontynuacja mieszkań dostępnych cenowo, czyli z niskim czynszem. Do tego konsekwentna polityka związana z odzyskiwaniem należności i egzekwowaniem wyroków eksmisyjnych - wymienia Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. - Politykę mieszkaniową traktujemy jako element polityki rewitalizacyjnej, czyli do najstarszej części miasta chcemy zaprosić mieszkańców, którzy nadadzą też nowe oblicze tej części Włocławka.

Włocławek jest krajowym liderem w budowie komunalnych mieszkań na tani wynajem. Właśnie rusza budowa kolejnego bloku. Inwestycję niemal w całości finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

