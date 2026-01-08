We Włocławku z fajansem już od kołyski. Takich śpioszków nie ma nigdzie indziej [wideo, zdjęcia]
Każdy noworodek zarejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego we Włocławku otrzyma od ratusza wyprawkę, a w niej śpioszki, a właściwie body, w klasyczne, kobaltowe wzory, znane z wyrobów włocławskich fabryk fajansu.
Monika Jabłońska, wiceprezydent Włocławka, zachwala pomysł, zauważając, że po takich śpioszkach od razu wiadomo, że noszący je maluszek jest rodem z Włocławka.
- Każdy nowy wrocławianin jest dla naszej społeczności bardzo ważny - mówi Monika Jabłońska. - I dlatego też pomyśleliśmy, biorąc pod uwagę piękną tradycję fajansową, aby połączyć ten bardzo uroczysty moment z tradycją fajansową. Stąd też fajansiarskie śpioszki z elementem fajansowym, pięknym kobaltowym wzorem - dodaje.
Na śpioszkach jest jeden z najbardziej klasycznych i najstarszych wzorów tak zwanej włocławskiej róży. Wzór jest zastrzeżony i prawa do jego używania należą do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Placówka udzieliła nieodpłatnej zgody na korzystanie z zabytkowego kwiatowego motywu.
Na swoim facebookowym profilu wyprawkę pokazuje prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki.