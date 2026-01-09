Włocławianie czekają na to od lat. Powstanie „zielona” ulica, częściowo zadaszona

2026-01-09, 09:45 Agnieszka Marszał/Redakcja

Ul. 3 Maja we Włocławku zostanie przebudowana/ fot. UM Włocławek

Te inwestycję we Włocławku zapowiadano od kilku lat. Wreszcie powstanie „zielona ulica”, gdzie ruch będzie mniejszy, za to przestrzeń do spotkań dla mieszkańców - większa.

Ul. 3 maja we Włocławku zamieni się w woonerf, czyli ulicę o uspokojonym ruchu, z zielenią, małą architekturą i miejscami spotkań. W połowie lutego ma się rozpocząć - zapowiadana od kilku lat - przebudowa głównej arterii śródmieścia.



- Umowa jest podpisana. Wykonawca ma dziewięć miesięcy na jej wykonanie - mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Zmian będzie bardzo dużo, ale trzeba podkreślić, że aż 20 proc. całej powierzchni ulicy to będzie powierzchnia biologicznie czynna. Będzie bardzo, bardzo zielono. Powstanie pięć tematycznych placyków, które przypomną o wybitnych postaciach w historii naszego miasta - dodaje.



Ulica została podzielona na odcinki z charakterystycznymi miejscami:





odcinek 1: od Placu Wolności do ul. Przedmiejskiej z miejscem upamiętniającym pracę i twórczość malarza Aleksandra Laszenki;

odcinek 2: pomiędzy ulicami Przedmiejską i Piekarską zagospodarowany jako odcinek parkowy, z możliwością sezonowego zadaszenia centralnej części ulicy;

odcinek 3: pomiędzy ul. Piekarską i Zapieckiem z dwoma placykami poświęconymi pamięci noblisty Tadeusza Reichsteina oraz pioniera w dziedzinie nagrywania dźwięku Józefa Tykocińskiego;

odcinek 4: od ul. Zapiecek do ul. Cyganka z placem przed Państwową Akademią Nauk Stosowanych, upamiętniającym postać lotnika kpt. Stanisława Skarżyńskiego;

odcinek 5: od ul. Cyganka do ul. Tumskiej z placem upamiętniającym włocławskiego rzeźbiarza Stanisława Zagajewskiego.