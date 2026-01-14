Dodatkowe karetki trafiły do Włocławka. W nieco ponad tydzień wyjeżdżały prawie 100 razy

2026-01-14, 08:36 Agnieszka Marszał/Redakcja

Dodatkowe karetki trafiły do szpitala we Włocławku/fot. Wikipedia

Dwa nowe zespoły ratownictwa medycznego działają we Włocławku. Karetki są często wykorzystywane, jednak w słusznej sprawie. Pozwalają na znaczne skrócenie czasu przyjazdu do osób potrzebujących.

W ciągu nieco ponad tygodnia nowe włocławskie karetki wyjeżdżały na ratunek prawie 100 razy. Rzecznik tamtejszego szpitala Bartłomiej Kucharczyk mówi, że dzięki nim chorzy z miasta i regionu mogą liczyć na niezwłoczną pomoc. - W ratownictwie medycznym kluczowy jest czas, czyli szybkie dotarcie zespołu na miejsce zdarzenia. To często decyduje o czyimś zdrowiu i życiu - mówi. - Dodatkowe dwie karetki oraz czterech ratowników przekłada się na większe bezpieczeństwo. A zapotrzebowanie jest duże, w ubiegłym roku karetki działające przy naszym szpitalu wyjeżdżały do zgłoszeń ponad 20 000 razy - dodaje.



Dwa nowe zespoły ratownictwa medycznego stacjonują przy ul. Lunewil i ul. Kaliskiej. Więcej w relacji Agnieszki Marszał.