Wystarczy podarować książkę, by pomóc dzieciom ze Szpitala Jurasza w Bydgoszczy

2026-01-14, 12:40  Monika Kaczyńska/Redakcja
Bajki, książki edukacyjne, opowiadania - mogą pomóc małym pacjentom Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy/ fot. Pexels

Bajki, książki edukacyjne, opowiadania - mogą pomóc małym pacjentom Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy/ fot. Pexels

Bajki, książki edukacyjne, opowiadania - mogą pomóc małym pacjentom Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy. Studencka Poradnia Zdrowia organizuje zbiórkę książek dla dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

- Chcemy w ten sposób wesprzeć najmłodszych pacjentów - mówi Aleksandra Śnieć, koordynatorka poradni studenckich na UMK w Toruniu i w Bydgoszczy. - Najlepiej, żeby to były książki nowe: przygodowe, bajki, ewentualnie edukacyjne. Chodzi o publikacje dla dzieci w wieku do 10 lat. Nasza poradnia zdrowia, która działa w Bydgoszczy, zgłosiła się do szpitala, żeby przeprowadzić bajkoterapię dla najmłodszych, która będzie dla nich urozmaiceniem okresu rehabilitacji - dodaje.

  • Zbiórka potrwa do 26 stycznia w budynkach dydaktycznych Collegium Medicum (ul. Świętojańska 20 – portiernia; ul. Sandomierska 16 – portiernia; ul. Jagiellońska 13–15, budynek A – portiernia) i w Bibliotece Medycznej (Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9).
  • Do 20 stycznia książki można zostawiać w Kopernikańskim Ośrodku Integracji (Toruń, ul. Olszewskiego 16).
Szczegóły na facebookowym profilu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Mówi Aleksandra Śnieć

Bydgoszcz

Region

Liceum z Torunia i technikum z Bydgoszczy w pierwszej dziesiątce rankingu Perspektyw

Liceum z Torunia i technikum z Bydgoszczy w pierwszej dziesiątce rankingu „Perspektyw"

2026-01-14, 18:00
Szpitalne SOR-y pełne W Bizielu od rana było 70 pacjentów z urazami kończyn i głowy

Szpitalne SOR-y pełne! W „Bizielu" od rana było 70 pacjentów z urazami kończyn i głowy

2026-01-14, 17:19
Podopieczna DPS-u zmarła z wychłodzenia. Wyszła na zewnątrz w samej koszuli

Podopieczna DPS-u zmarła z wychłodzenia. Wyszła na zewnątrz w samej koszuli

2026-01-14, 15:20
Bydgoskie lotnisko zawiesza loty do stolicy ze względu na trudne warunki pogodowe

Bydgoskie lotnisko zawiesza loty do stolicy ze względu na trudne warunki pogodowe

2026-01-14, 15:05
24 mln zł na basen w Inowrocławiu. Samorządy wydadzą cztery razy tyle z unijnej kiesy

24 mln zł na basen w Inowrocławiu. Samorządy wydadzą cztery razy tyle z unijnej kiesy

2026-01-14, 14:40
Rektor UKW chce, żeby uczelnie z regionu wspólnie rozmawiały o pieniądzach

Rektor UKW chce, żeby uczelnie z regionu wspólnie rozmawiały o pieniądzach

2026-01-14, 14:00
Wandale wymalowali obraźliwy napis w Świeciu. Ma kilkadziesiąt metrów

Wandale wymalowali obraźliwy napis w Świeciu. Ma kilkadziesiąt metrów!

2026-01-14, 13:20
Kto nie odśnieży i nie oczyści z lodu chodnika, może mieć sprawę w sądzie

Kto nie odśnieży i nie oczyści z lodu chodnika, może mieć sprawę w sądzie

2026-01-14, 11:50
Autobus zderzył się z ciężarówką w Bydgoszczy. Są poszkodowani [zdjęcia]

Autobus zderzył się z ciężarówką w Bydgoszczy. Są poszkodowani [zdjęcia]

2026-01-14, 11:17

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę