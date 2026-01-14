Wystarczy podarować książkę, by pomóc dzieciom ze Szpitala Jurasza w Bydgoszczy

2026-01-14, 12:40 Monika Kaczyńska/Redakcja

Bajki, książki edukacyjne, opowiadania - mogą pomóc małym pacjentom Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy/ fot. Pexels

Bajki, książki edukacyjne, opowiadania - mogą pomóc małym pacjentom Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy. Studencka Poradnia Zdrowia organizuje zbiórkę książek dla dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

- Chcemy w ten sposób wesprzeć najmłodszych pacjentów - mówi Aleksandra Śnieć, koordynatorka poradni studenckich na UMK w Toruniu i w Bydgoszczy. - Najlepiej, żeby to były książki nowe: przygodowe, bajki, ewentualnie edukacyjne. Chodzi o publikacje dla dzieci w wieku do 10 lat. Nasza poradnia zdrowia, która działa w Bydgoszczy, zgłosiła się do szpitala, żeby przeprowadzić bajkoterapię dla najmłodszych, która będzie dla nich urozmaiceniem okresu rehabilitacji - dodaje.





Zbiórka potrwa do 26 stycznia w budynkach dydaktycznych Collegium Medicum (ul. Świętojańska 20 – portiernia; ul. Sandomierska 16 – portiernia; ul. Jagiellońska 13–15, budynek A – portiernia) i w Bibliotece Medycznej (Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9).

Do 20 stycznia książki można zostawiać w Kopernikańskim Ośrodku Integracji (Toruń, ul. Olszewskiego 16).