Ruszyły próbne egzaminy ósmoklasisty i matury. Bydgoska SP 58 przeprowadzi je dwa razy
Początek roku to dla wielu osób start przygotowań do egzaminów ósmoklasisty i maturalnych. Wiele szkół już przeprowadziło próbne testy. Szkoła Podstawowa nr 58 w Bydgoszczy postanowiła zrobić dwie takie próby.
Dyrekcja bydgoskiej placówki przy ulicy Gdańskiej 53A postanowiła, że próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się dwukrotnie. Pierwszy raz uczennice i uczniowie szkoły przystąpili do niego w grudniu. Kolejny termin przypada w marcu.
Jak tłumaczy dyrektor SP 58 Maciej Zieliński, taka procedura ma pokazać postęp w opanowaniu materiału. - To jest bardzo przydatna próba dla dzieci, chociażby z tego względu, że oswajają się z atmosferą egzaminu - mówi. - Staramy się, żeby były zachowane wszystkie standardy - dodaje.
Nastolatkowie, pytani przez naszą reporterkę przyznają, że zadania na próbnym teście różniły się od tych z podręczników. Największe obawy wywołuje w nich matematyka. - Wierzę, że jak uczniowie się zmobilizują to dadzą radę na prawdziwym egzaminie - to słowa nauczyciela matematyki Janusza Bielewicza. - Wtedy mobilizacja jest większa, bo wiedzą, że muszą coś osiągnąć.
Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:
11 maj - język polski
12 maj - matematyka
13 maj - język obcy nowożytny