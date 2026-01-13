Ruszyły próbne egzaminy ósmoklasisty i matury. Bydgoska SP 58 przeprowadzi je dwa razy

2026-01-13, 17:32  Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja
W bydgoskiej Szkole Podstawowej nr 58 odbędą się w sumie dwa próbne egzaminy ósmoklasisty/fot. Pixabay

Początek roku to dla wielu osób start przygotowań do egzaminów ósmoklasisty i maturalnych. Wiele szkół już przeprowadziło próbne testy. Szkoła Podstawowa nr 58 w Bydgoszczy postanowiła zrobić dwie takie próby.

Dyrekcja bydgoskiej placówki przy ulicy Gdańskiej 53A postanowiła, że próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się dwukrotnie. Pierwszy raz uczennice i uczniowie szkoły przystąpili do niego w grudniu. Kolejny termin przypada w marcu.

Jak tłumaczy dyrektor SP 58 Maciej Zieliński, taka procedura ma pokazać postęp w opanowaniu materiału. - To jest bardzo przydatna próba dla dzieci, chociażby z tego względu, że oswajają się z atmosferą egzaminu - mówi. - Staramy się, żeby były zachowane wszystkie standardy - dodaje.

Nastolatkowie, pytani przez naszą reporterkę przyznają, że zadania na próbnym teście różniły się od tych z podręczników. Największe obawy wywołuje w nich matematyka. - Wierzę, że jak uczniowie się zmobilizują to dadzą radę na prawdziwym egzaminie - to słowa nauczyciela matematyki Janusza Bielewicza. - Wtedy mobilizacja jest większa, bo wiedzą, że muszą coś osiągnąć.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:
11 maj - język polski
12 maj - matematyka
13 maj - język obcy nowożytny

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

