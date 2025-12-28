Z najmłodszymi o wyrażaniu emocji. W Bydgoszczy ruszył projekt „Emocje w empatii”

2025-12-28, 09:31  Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja
W Bydgoszczy rusza projekt „Emocje w empatii”/fot. Freepik/ilustracyjnie

W Bydgoszczy rusza projekt „Emocje w empatii”/fot. Freepik/ilustracyjnie

Projekt „Emocje w empatii”. Jest skierowany do nauczycieli i pedagogów. Celem jest rozwijanie społecznych kompetencji dzieci.

Projekt prowadzi Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli. W celu budowania świadomości nt. kompetencji społecznych dzieci organizowane są spotkania, a także wysłuchuje się propozycji samych pedagogów. - To ogromna wartość, bo nasze doradczynie proponują coś, ale też inspirują się, ubogacają tym, co robią nauczyciele w swoich szkołach. Pracujemy z nimi, ale też za ich pośrednictwem wpływamy na dzieci - mówi dr Michał Laskowski, dyrektor ośrodka.

Jak podkreśla, słowo-klucz w kontekście tego projektu to „emocje”. To właśnie w tym kontekście inicjatorzy projektu chcą dotrzeć do dzieci, szczególnie tych z przedszkoli oraz klas 1-3. - Dzieci i młodzież mają bardzo duże trudności w wyrażaniu emocji. Trzeba o tym rozmawiać, trzeba z nimi pracować - podkreśla dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli.

Projekt jest kontynuacją zeszłorocznego programu „Empatia w działaniu”. Projekt potrwa do końca roku szkolnego i wtedy zostanie podsumowany. Dr Michał Laskowski nie wyklucza, że w przyszłości grupą docelową projektu będą również dzieci ze szkół ponadpodstawowych.

Mówi dr Michał Laskowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli

Bydgoszcz

Region

Miodomat na każdym osiedlu. Naukowcy z Politechniki Bydgoskiej mają pomysł

Miodomat na każdym osiedlu. Naukowcy z Politechniki Bydgoskiej mają pomysł

2025-12-28, 08:03
Dwie osoby w szpitalu po wypadkach na drogach regionu. Dachowanie i spotkanie z łosiem

Dwie osoby w szpitalu po wypadkach na drogach regionu. Dachowanie i spotkanie z łosiem

2025-12-27, 21:48
Nie żyje pacjent, który wypadł z okna szpitala w Toruniu. Rzecznik placówki potwierdza

Nie żyje pacjent, który wypadł z okna szpitala w Toruniu. Rzecznik placówki potwierdza

2025-12-27, 21:18
W rękach tylko mapa i kompas. Impreza biegowa na orientację w podtoruńskiej Barbarce

W rękach tylko mapa i kompas. Impreza biegowa na orientację w podtoruńskiej Barbarce

2025-12-27, 21:03
Bezpieczny lód nie istnieje. WOPR-owcy ostrzegają przed wchodzeniem na zamarzniętą wodę

Bezpieczny lód nie istnieje. WOPR-owcy ostrzegają przed wchodzeniem na zamarzniętą wodę

2025-12-27, 19:48
Zima jest trudna dla kotów. Fundacja Zwierzoluby z Inowrocławia apeluje do mieszkańców

Zima jest trudna dla kotów. Fundacja Zwierzoluby z Inowrocławia apeluje do mieszkańców

2025-12-27, 17:31
W regionie obchody z okazji 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego [zdjęcia i wideo]

W regionie obchody z okazji 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego [zdjęcia i wideo]

2025-12-27, 16:28
Na drogach i chodnikach znów zrobi się ślisko. IMGW wydało ostrzeżenie dla większości województwa

Na drogach i chodnikach znów zrobi się ślisko. IMGW wydało ostrzeżenie dla większości województwa

2025-12-27, 14:36
Święta bez ofiar śmiertelnych. Policja podsumowuje sytuację na drogach w Boże Narodzenie

Święta bez ofiar śmiertelnych. Policja podsumowuje sytuację na drogach w Boże Narodzenie

2025-12-27, 13:22

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę