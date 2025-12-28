Z najmłodszymi o wyrażaniu emocji. W Bydgoszczy ruszył projekt „Emocje w empatii”

2025-12-28, 09:31 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

W Bydgoszczy rusza projekt „Emocje w empatii”/fot. Freepik/ilustracyjnie

Projekt „Emocje w empatii”. Jest skierowany do nauczycieli i pedagogów. Celem jest rozwijanie społecznych kompetencji dzieci.

Projekt prowadzi Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli. W celu budowania świadomości nt. kompetencji społecznych dzieci organizowane są spotkania, a także wysłuchuje się propozycji samych pedagogów. - To ogromna wartość, bo nasze doradczynie proponują coś, ale też inspirują się, ubogacają tym, co robią nauczyciele w swoich szkołach. Pracujemy z nimi, ale też za ich pośrednictwem wpływamy na dzieci - mówi dr Michał Laskowski, dyrektor ośrodka.



Jak podkreśla, słowo-klucz w kontekście tego projektu to „emocje”. To właśnie w tym kontekście inicjatorzy projektu chcą dotrzeć do dzieci, szczególnie tych z przedszkoli oraz klas 1-3. - Dzieci i młodzież mają bardzo duże trudności w wyrażaniu emocji. Trzeba o tym rozmawiać, trzeba z nimi pracować - podkreśla dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli.



Projekt jest kontynuacją zeszłorocznego programu „Empatia w działaniu”. Projekt potrwa do końca roku szkolnego i wtedy zostanie podsumowany. Dr Michał Laskowski nie wyklucza, że w przyszłości grupą docelową projektu będą również dzieci ze szkół ponadpodstawowych.