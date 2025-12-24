Tak wyglądają Święta Bożego Narodzenia za więziennymi kratami

2025-12-24, 18:05 Agata Raczek / Redakcja

Tak wyglądają święta za więziennymi murami. / Fot. Nadesłane

Choć za murami zakładów karnych nie ma rodzinnych spotkań przy stole, to osadzeni również przeżywają ten czas w wyjątkowy sposób.

- W okresie świąt wystój zakładów karnych oraz aresztów zmienia się na świąteczny, dając namiastkę przygotowań, które odbywają się poza murami. W oddziałach mieszkalnych pojawiają się choinki, które osadzeni ozdabiają własnoręcznie wykonanymi dekoracjami, a także gazetki ścienne - opowiada mjr. Agnieszka Wollmann, rzecznika prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy. - Na terenie jednostek penitencjarnych odbywają się widzenia rodzinne, posługi religijne, emitowane są kolędy. W kuchni przygotowywane są tradycyjne potrawy.



Z osadzonymi w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy i Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu rozmawiała Agata Raczek. Posłuchajcie poniżej.