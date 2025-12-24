Ks. bp Krzysztof Włodarczyk: Wigilia to spotkanie, podczas którego mamy dzielić się życiem i sobą

2025-12-24, 09:00 Maciej Wilkowski / Redakcja

Ks. bp Krzysztof Włodarczyk podczas „Rozmowy Dnia" w Polskim Radiu PiK. / Fot. Tomasz Kaźmierski

Z ordynariuszem diecezji bydgoskiej o oderwaniu się od codziennych spraw, aby zobaczyć gwiazdę nad Betlejem, rozmawiał Maciej Wilkowski.

- Narodzenie Jezusa nie podlega dyskusji. Zostało szczegółowo opisane. Pięknie pisał nasz wieszcz, Adam Mickiewicz: „Pan Jezus urodził się w betlejemskim żłobie, ale bieda, jeśli nie narodził się w tobie" - mówi ks. bp Krzysztof Włodarczyk, ordynariusz diecezji bydgoskiej, który był gościem porannej „Rozmowy Dnia" w PR PiK. - Najważniejsze w tych świętach jest to, aby nie rozminąć się z Tym, który jest w centrum tego świętowania. Ten czas to doświadczenie żywego spotkania z Jezusem, który staje się człowiekiem; który wszedł w codzienność, pozostając jednocześnie Synem Bożym.



Zdaniem biskupa Krzysztofa Włodarczyka akcenty świąteczne, które pojawiają się na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem w sklepach, nie mają z nim wiele wspólnego.



- Mają wymiar komercyjny. Skłaniają do myślenia o świętach, ale pod kątem - robienia zakupów, kupowania prezentów. Przez takie wejście w przestrzeń z komercyjnym akcentem, tracimy wymiar adwentu, który trwa bardzo krótko - mówi ordynariusz diecezji bydgoskiej.



Ks. bp Krzysztof Włodarczyk przyznał, że wielokrotnie przebierał się za św. Mikołaja.



- Rozdawałem w takim przebraniu prezenty m.in. w Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach. Chodziliśmy również po sklepach i innych miejscach. Czy ludzie mnie rozpoznawali? Myślę, że nie wszyscy - wspomina. - Z rodzinnego domu zapamiętałem, że zanim zasiądzie się do wieczerzy wigilijnej, zawsze trzeba się najpierw pojednać.



- Niezwykle ważna podczas Świąt Bożego Narodzenia jest wspólnota rodzinna. Często wśród nas są spory, ale potrzebujemy tego jednego dnia w roku, który będzie nam przypominał, że świat nie kręci się tylko wokół nas - mówi ks. bp Krzysztof Włodarczyk. - Ten aspekt otwarcia się jest bardzo ważny. Klimat świąt sprzyja bowiem odbudowywaniu więzi. To nie jest dobry czas, aby przy rodzinnym stole zajmować się polityką. Wigilia to spotkanie, podczas którego mamy dzielić się życiem i sobą.







