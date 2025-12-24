Nie zabrakło zupy grzybowej, ryb i ciasta. Wigilia dla bezdomnych i samotnych w Bydgoszczy

2025-12-24, 16:39  Tatiana Adonis / Redakcja
Wigilia w Oratorium św. Jana Pawła II. / Fot. Tatiana Adonis

Wigilia w Oratorium św. Jana Pawła II. / Fot. Tatiana Adonis

Przy świątecznym stole w Oratorium św. Jana Pawła II, którego gospodarzem są jezuici zasiadło ponad 150 osób. Życzenia przybyłym złożył biskup bydgoski ks. Krzysztof Włodarczyk.

Szczegóły do posłuchania w relacji poniżej.

Relacja Tatiany Adonis

Wigilia w Oratorium św. Jana Pawła II. / Fot. Tatiana Adonis Wigilia w Oratorium św. Jana Pawła II. / Fot. Tatiana Adonis Wigilia w Oratorium św. Jana Pawła II. / Fot. Tatiana Adonis Wigilia w Oratorium św. Jana Pawła II. / Fot. Tatiana Adonis

