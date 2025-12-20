Spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. Nie zabrakło ani karpia, ani zupy grzybowej [wideo+zdjęcia]

2025-12-20, 16:50 Tatiana Adonis / Redakcja

Tak wyglądało spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis

Wolontariusze, którzy regularnie szykują dla potrzebujących kanapki i gotują zupę, tym razem przygotowali świąteczne menu.

Podczas wigilijnego spotkania serwowano tradycyjne potrawy. Był m.in. karp, zupa grzybowa oraz sałatka jarzynowa. Osoby w kryzysie otrzymały również drobne upominki - kosmetyki i słodycze.



- Czy takie akcje są potrzebne? Bardzo. Masa ludzi tutaj jest naprawę głodnych. Chodzą po śmietnikach. Czy mi też się zdarzało? Oczywiście, że tak - powiedział naszej reporterce jeden z uczestników.



Spotkanie wigilijne odbyło się w ramach akcji „Zupa Pod Blankami” oraz „Zróbmy bułę na spółę”. Dzięki wsparciu darczyńców, wolontariusze co tydzień gotują około 100 litrów zupy oraz przygotowują ponad 100 kanapek, które potem wydają bezdomnym.

Relacja Tatiany Adonis