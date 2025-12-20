Święta coraz bliżej. We włocławskim ratuszu zorganizowano miejską wigilię

2025-12-20, 19:41 Marek Ledwosiński / Redakcja

Miejska wigilia we Włocławku. / Fot. FB Włocławek

Na przedświąteczne spotkanie przyszło kilkaset osób. Były wzajemne życzenia, wspólnie śpiewane kolędy i tradycyjny wigilijny poczęstunek przygotowany przez Miejską Jadłodajnię św. Antoniego.

- Przygotowaliśmy czerwony barszcz z pasztecikami, pierogi z kapustą i grzybami, rybę panierowaną, sałatkę śledziową oraz tradycyjny sernik i makowiec - mówi Piotr Kaczorowski, dyrektor Miejskiej Jadłodajni św. Antoniego.



Wśród gości przedświątecznego spotkania przeważali seniorzy z włocławskiego Śródmieścia i ze Starówki.



Z włocławianami podzielił się opłatkiem prezydent miasta, Krzysztof Kukucki. Było też kilkoro radnych. O nastrój zadbał chór ,,Canto'', prezentując tradycyjne polskie kolędy.