Górale w Lubiczu Dolnym śpiewali z mieszkańcami kolędy i pastorałki pod gołym niebem [zdjęcia]

2026-01-05, 07:00 Robert Duliński/Redakcja

W Lubiczu Dolnym, przy padającym śniegu, obok stajenki bożonarodzeniowej i z akompaniamentem góralskich instrumentów odbyło się śpiewanie kolęd i pastorałek/fot. Robert Duliński

W Lubiczu Dolnym, przy padającym śniegu, obok stajenki bożonarodzeniowej i z akompaniamentem góralskich instrumentów odbyło się śpiewanie kolęd i pastorałek. Wydarzenie zorganizowały panie z lokalnego koła gospodyń wiejskich „Aktywny zakątek”.

- Kocham góry, kocham górali. Co roku tam jeżdżę na święta i Sylwestra. W tym roku troszeczkę inaczej ten czas spędziłam i stwierdziłam, że górali trzeba ściągnąć do nas, do naszej gminy. Wcześniej nigdy nic takiego u nas nie było. Tak sobie wymyśliliśmy, żeby był fajny nastrój, klimat, w dodatku spadł śnieg. Jest pięknie. Postanowiłyśmy zatem zrobić to spotkanie na zewnątrz, przy gorącej, rozgrzewającej herbacie - mówiła Joanna Zientarska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, które zorganizowało kolędowanie.



Pomimo panującego mrozu chętnych do wspólnego śpiewania kolęd nie brakowało.



Więcej w relacji Roberta Dulińskiego.