Bydgoszcz gotowa na wielką śnieżycę. Nasza dziennikarka wsiada do pługosolarki [zdjęcia, wideo]

Dziennikarka PR PiK Dorota Witt wsiadła do pługosolarki/fot. Sławomir Iwanowicz
Nieustannie sprawdzają prognozę pogody i przez całą dobę są w gotowości. Wsiedliśmy do pługosolarki ze Sławomirem Iwanowiczem - pracownikiem firmy Corimp.
Zajmuje się odśnieżaniem ulic na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Sprawdziliśmy, czy zima jest w stanie zaskoczyć bydgoskich drogowców.
- Jeżeli jest telefon z miasta, dyspozytor woła nas, wystarczy 10 minut i wyjeżdżamy na miasto. Wszystko jest przygotowane, piaskarki stoją załadowane solą, pełna gotowość – mówi Sławomir Iwanowicz z firmy Corimp. - Jesteśmy na dyżurach od 18.00 do 6.00 i od 6.00 do 18.00. Nie zaskakuje nas telefon o 1.00, czy 3.00 w nocy, jesteśmy na miejscu. Ubieramy się i wyjeżdżamy. Jak jest duży opad śniegu, to nie ma mocnych, żeby to odgarnąć w ciągu dwóch godzin. Przestanie padać, a my ciągle jeździmy, wyjeżdżamy dwa-trzy razy w ten sam rejon.
W stan gotowości - w ramach akcji „Zima” - drogowcy są postawieni do 31 marca. Do odśnieżania mają 357 km dróg. Tymczasem synoptycy ostrzegają w sobotę przed intensywnymi opadami śniegu. Alert już obowiązuje m.in. w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu i dziesięciu powiatach, a od północy zacznie obowiązywać w powiatach brodnickim i rypińskim (do jutra do godziny 15.00). Może spaść 15 cm białego puchu.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę