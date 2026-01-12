W poniedziałek nie ma lekcji! Z powodu mrozu szkoły w gminie Świecie nad Osą będą zamknięte

2026-01-12, 07:00 Redakcja

Cztery szkoły podstawowe w gminie Świecie nad Osą w powiecie grudziądzkim będą w poniedziałek, 12 stycznia zamknięte. Dzieci zostaną w domach. Taką decyzję podjęła wójt gminy.

Gmina Świecie nad Osą o chwilowym zamknięciu szkół poinformowała w swoich mediach społecznościowych:



„Informujemy, że w 12.01.2026 r. szkoły na terenie Gminy Świecie nad Osą będą zamknięte z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności intensywne opady śniegu, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówek

Decyzja została podjęta w trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz ze względu na możliwe utrudnienia komunikacyjne. O dalszych działaniach i ewentualnym wznowieniu zajęć będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji .

Dziękujemy za zrozumienie Prosimy o udostępnianie informacji."