Śnieg i lód zamykają szkoły! Kolejne kujawsko-pomorskie placówki bez uczniów

2026-01-15, 07:00 Marcin Doliński/Redakcja

Część kujawsko-pomorskich szkół robi przerwę w nauce z powodu trudnych warunków pogodowych. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

W większości przypadków szkoły odsyłają uczniów z powodu zalegającego śniegu, który utrudnia dojazd na lekcje. Problemem jest także lód, a gdzieniegdzie za niska temperatura w klasach z powodu awarii ogrzewania.

Czwartek (15 stycznia) będzie dniem wolnym od zajęć dla uczniów szkół średnich z powiatu tucholskiego, dzieci ze szkół podstawowych z gmin Lniano, Nowe i Drzycim w powiecie świeckim oraz gminy Radzyń Chełmiński i Świecie nad Osą w powiecie grudziądzkim.

W domu zostaną również uczniowie z gmin: Chełmno, Gniewkowo, Nowa Wieś Wielka i Białe Błota.

Lekcje odwołano z powodu trudnej sytuacji pogodowej. W szkołach dyżurować będą jednak nauczyciele.



Od środy zamknięta jest także Szkoła Podstawowa nr 18 na włocławskim Zazamczu. Doszło tam do poważnej awarii ciepłowniczej. Pękł kaloryfer, a później usterka rozwinęła się kaskadowo i w efekcie na całym pierwszym i drugim piętrze nie udało się uzyskać minimalnej dopuszczonej temperatury, czyli 18 stopni. W tym przypadku dyrekcja zdecydowała, że dzieci przechodzą na zdalne nauczanie. Zakończą je 23 stycznia.