Sala koncertowa z prawdziwego zdarzenia powstanie przy grudziądzkiej szkole muzycznej

2026-01-15, 19:00  Marcin Doliński/Redakcja
Grudziądz będzie miał nowoczesną i profesjonalną salę koncertową - pierwszą w mieście/wizualizacja/fot. Marcin Doliński

Grudziądz będzie miał nowoczesną i profesjonalną salę koncertową - pierwszą taką w mieście. Na widowni zasiądzie 240 osób. Obiekt powstanie przy szkole muzycznej. Właśnie rozpoczęła się procedura przetargowa.

Rozpoczęcie działań zmierzających do budowy sali koncertowej jest możliwe, ponieważ inwestycja została wpisana do pięciu strategicznych projektów artystycznych w Polsce. Procedura przetargowa się rozpoczęła - informuje sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz Szymański.

- Ogłoszono przetarg na budowę sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I II stopnia w Grudziądzu, sali koncertowej na 240 miejsc. Dzięki temu zarówno uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Grudziądzu, jak i rodzice, ale również mieszkańcy regionu zyskają nową przestrzeń artystyczną, nowe miejsce koncertów, ale tak naprawdę dla dzieci będzie to bardzo ważne miejsce rozwijania swojego talentu artystycznego. Będzie to prawdziwa kuźnia kadr i talentów - mówił minister Tomasz Szymański.

Grudziądz
