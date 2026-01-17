Ostrzeżenie! Silny mróz nadciąga nad region. Najzimniej ma być w czterech powiatach

Zima w Myślęcinku/ fot. (Dronfor/jw)/archiwum

Alert dotyczy głównie powiatów brodnickiego, Grudziądz, grudziądzkiego i rypińskiego. Obowiązuje od godz. 19:00 w sobotę aż do niedzielnego poranka.

W regionie prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -13°C, a lokalnie nawet około -18°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.



W związku z sytuacją pogodową IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem i gęstą mgłą. Alerty przed silnym mrozem zostały wydane dla województwa lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dla części woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i pomorskiego.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do wtorku, 20 stycznia, do godziny 10:00. Z kolei ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane dla części woj. dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego. Będą one obowiązywać do niedzieli, 18 stycznia, do godz. 9:00.



Komunikat niżej:



