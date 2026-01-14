Policjanci napalili seniorce w piecu. „Pomagajcie ludziom narażonym na wychłodzenie!”

2026-01-14, 10:35 Redakcja

Policjanci napalili seniorce w piecu/ fot. KPP w Mogilnie

W czasie mrozów policjanci i strażnicy miejscy kontrolują miejsca, w których mogą przebywać ludzie narażeni na wychłodzenie. Dzielnicowi ze Strzelna zajrzeli do 79-latki, która mieszka sama w domu, jak się okazało - kompletnie wychłodzonym.

- W jej domu panował chłód, a kobieta nie jest w stanie samodzielnie uruchomić instalacji centralnego ogrzewania. Dzielnicowi bez zastanowienia zaoferowali pomoc. Mł. asp. Dariusz Białek i mł. asp. Mikołaj Lewandowski rozpalili w piecu, zapewniając odpowiednie ogrzanie pomieszczeń. Po godzinie w domu wreszcie zrobiło się cieplej. O sytuacji seniorki powiadomili także miejscowy Ośrodka Pomocy Społecznej - opisuje podkom. Tomasz Bartecki, oficer prasowy KPP w Mogilnie.



Funkcjonariusze apelują: nie bądźmy obojętni.



- Zwracajmy uwagę na tych, którzy mogą być narażeni na wychłodzenie. Szczególną troską należy objąć osoby samotne, starsze, chore oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Czasem wystarczy jeden telefon, aby zapobiec tragedii. Szybka reakcja, zwłaszcza w okresie silnych mrozów, może uratować ludzkie życie - podkreśla Tomasz Bartecki.