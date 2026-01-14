W Chełmży czołowo zderzyły się dwa samochody [zdjęcia]

2026-01-14, 09:27 Redakcja

Do wypadku doszło 14 stycznia w Chełmży/fot. KM PSP Toruń, Piotr Lisewski, Facebook

Ford i Audi zderzyły się na ul. Dworcowej. Potrzebna była pomoc strażaków i ratowników medycznych.

W środę, 14 stycznia ok. godz. 8 doszło do groźnego wypadku na ul. Dworcowej w Chełmży. Czołowo zderzyły się dwie osobówki. Na pomoc ruszyli strażacy z PSP w Chełmży i medycy. Jedna osoba ranna została zabrana do szpitala.



Przez cały dzień mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego muszą szczególnie uważać na drogach i chodnikach. Obowiązuje alert RCB o gołoledzi: Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach.