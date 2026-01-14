Autobus zderzył się z ciężarówką w Bydgoszczy. Są poszkodowani [zdjęcia]

2026-01-14, 11:17 Agata Raczek/Redakcja

Wypadek na Rondzie Toruńskim w Bydgoszczy/ fot. KM PSP w Bydgoszczy

Autobus linii 89 zderzył się z ciężarówką na Rondzie Toruńskim w Bydgoszczy.

Siedem osób zostało poszkodowanych w wypadku na Rondzie Toruńskim w Bydgoszczy. 14 stycznia ok. 10.30 zderzyły się tam autobus miejski linii nr 89 i samochód osobowy.

Tuż po odebraniu zgłoszenia, strażacy przekazywali nam, że poszkodowani są opatrywani przez cztery zespoły ratownictwa medycznego. Dwie osoby trafiły do szpitala na badania, pozostałym medycy pomogli na miejscu.

W chwili wypadku w autobusie było sześcioro pasażerów. Kierowca ciężarówki jechał sam, nic mu się nie stało.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.