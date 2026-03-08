Wybory liderów struktur powiatowych i regionalnych w KO. Znamy zwycięzców [aktualizacja, lista]

2026-03-08, 20:14 Sława Skibińska-Dmitruk/Monika Kaczyńska/Marek Ledwosiński/BN

W niedzielę 8 marca odbyły się wybory liderów struktur powiatowych i regionalnych w KO/fot. Freepik

Polskie Radio PiK dowiedziało się, kto został liderem KO w poszczególnych powiatach i miastach naszego regionu. W niedzielę (8 marca) odbyły się wybory do struktur powiatowych i regionalnych.

We włocławskich strukturach Koalicji Obywatelskiej liderem ponownie został Marek Wojtkowski. Jego rywalem był włocławski poseł Krystian Łuczak. Zaważyła różnica dwóch głosów - poinformowała naszego reportera Marka Ledwosińskiego przewodnicząca włocławskiej komisji wyborczej Ewelina Brodzińska. - 36 do 34 dla Marka Wojtkowskiego - dodała.



Co by było, gdyby obaj kandydaci zdobyli po tyle samo głosów? I tak wygrałby dotychczasowy szef KO we Włocławku. - W przypadku, kiedy jest równa liczba głosów wygrywa ten, który ma najdłuższy staż członkowski w Koalicji Obywatelskiej - tłumaczy Ewelina Brodzińska. Jeżeli jednak obaj mieliby tyle samo głosów i taki sam staż, o zwycięzcy zdecydowałoby losowanie.



Szefem partii w naszym regionie ponownie został senator Tomasz Lenz, który był jedynym kandydatem. Zdobył 82 proc. głosów. Czego spodziewa się po kolejnej kadencji? - To jest przede wszystkim okres wyborów parlamentarnych jesienią przyszłego roku. Będą to bardzo ważne wybory, bo osobiście nie wyobrażam sobie sytuacji w Polsce, w której rządzi PiS z Grzegorzem Braunem - powiedział reporterce Polskiego Radia PiK Monice Kaczyńskiej.



Lista liderów KO w naszym regionie po niedzielnych wyborach:



Całe województwo kujawsko-pomorskie - Tomasz Lenz ,

, Szefem bydgoskich struktur został Michał Sztybel ,

, W powiecie bydgoskim górą był Piotr Kozłowski ,

, W wyborach w Toruniu zwyciężył Jacek Gajewski ,

, W powiecie toruńskim wygrał Mirosław Graczyk ,

, We Włocławku górą był Marek Wojtkowski ,

, W powiecie żnińskim najwięcej głosów zdobyła Aleksandra Nowakowska ,

, W Nakle nad Notecią dawno zdecydowano o wyborze Krzysztofa Błońskiego ,

, W Lipnie wygrał Jerzy Kowalski ,

, W Grudziądzu wybrano Tomasza Szymańskiego ,

, Liderem inowrocławskich struktur został Patryk Kaźmierczak .

