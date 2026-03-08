Wybory liderów struktur powiatowych i regionalnych w KO. Znamy zwycięzców [aktualizacja, lista]

W niedzielę 8 marca odbyły się wybory liderów struktur powiatowych i regionalnych w KO/fot. Freepik
Polskie Radio PiK dowiedziało się, kto został liderem KO w poszczególnych powiatach i miastach naszego regionu. W niedzielę (8 marca) odbyły się wybory do struktur powiatowych i regionalnych.
We włocławskich strukturach Koalicji Obywatelskiej liderem ponownie został Marek Wojtkowski. Jego rywalem był włocławski poseł Krystian Łuczak. Zaważyła różnica dwóch głosów - poinformowała naszego reportera Marka Ledwosińskiego przewodnicząca włocławskiej komisji wyborczej Ewelina Brodzińska. - 36 do 34 dla Marka Wojtkowskiego - dodała.
Co by było, gdyby obaj kandydaci zdobyli po tyle samo głosów? I tak wygrałby dotychczasowy szef KO we Włocławku. - W przypadku, kiedy jest równa liczba głosów wygrywa ten, który ma najdłuższy staż członkowski w Koalicji Obywatelskiej - tłumaczy Ewelina Brodzińska. Jeżeli jednak obaj mieliby tyle samo głosów i taki sam staż, o zwycięzcy zdecydowałoby losowanie.
Szefem partii w naszym regionie ponownie został senator Tomasz Lenz, który był jedynym kandydatem. Zdobył 82 proc. głosów. Czego spodziewa się po kolejnej kadencji? - To jest przede wszystkim okres wyborów parlamentarnych jesienią przyszłego roku. Będą to bardzo ważne wybory, bo osobiście nie wyobrażam sobie sytuacji w Polsce, w której rządzi PiS z Grzegorzem Braunem - powiedział reporterce Polskiego Radia PiK Monice Kaczyńskiej.
Lista liderów KO w naszym regionie po niedzielnych wyborach:
Całe województwo kujawsko-pomorskie - Tomasz Lenz,
Szefem bydgoskich struktur został Michał Sztybel,
W powiecie bydgoskim górą był Piotr Kozłowski,
W wyborach w Toruniu zwyciężył Jacek Gajewski,
W powiecie toruńskim wygrał Mirosław Graczyk,
We Włocławku górą był Marek Wojtkowski,
W powiecie żnińskim najwięcej głosów zdobyła Aleksandra Nowakowska,
W Nakle nad Notecią dawno zdecydowano o wyborze Krzysztofa Błońskiego,
W Lipnie wygrał Jerzy Kowalski,
W Grudziądzu wybrano Tomasza Szymańskiego,
Liderem inowrocławskich struktur został Patryk Kaźmierczak.
Członkowie KO wybierali też przewodniczącego partii - tu jedynym kandydatem był premier Donald Tusk. Otrzymał 98 proc. głosów.
Mówi przewodnicząca włocławskiej komisji wyborczej Ewelina Brodzińska. Rozmawia Marek Ledwosiński
Mówi senator Tomasz Lenz. Rozmawia Monika Kaczyńska
