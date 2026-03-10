Będą nowe strefy płatnego parkowania w Toruniu? „Konsultacje trwają” [Rozmowa Dnia]

Prezydent Torunia Paweł Gulewski/fot. Tomasz Bielicki
Gościem wtorkowej (10 marca) „Rozmowy Dnia” Polskiego Radia PiK był prezydent Torunia Paweł Gulewski. Wśród tematów: polityka parkingowa miasta i planowane oraz obecne inwestycje.
Czy w Toruniu pojawią się nowe strefy płatnego parkowania? - Tego jeszcze nie wiemy, czekamy na wnioski z konsultacji, które trwają do 15 marca - powiedział włodarz miasta. - Są one pokłosiem wniosków, które spływały do nas od rad, okręgów, mieszkańców. Wzięliśmy też pod uwagę kontrowersje, które się pojawiły przy tym temacie. Zastaliśmy na stole dokument z 2020 roku, który wskazywał na to, że te strefy trzeba stworzyć. Nie byliśmy pewni, czy rzeczywiście to jest dobry kierunek, dlatego postanowiliśmy zacząć konsultacje w tej sprawie - dodał i wspomniał, że Toruń to miasto turystyczne, przez co konieczne jest wytyczenie stref płatnego parkowania.
Paweł Gulewski przyznał, że miasto planuje wybudować nowe parkingi. W tym celu chciałby wykorzystać środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Chodzi więc o stworzenie parkingów wielopoziomowych, które mogą także pełnić funkcję schronienia.
„Barometr Toruński” uwidocznił niezadowolenie mieszkańców Torunia
W lutowym wydaniu badania „Barometr Toruński” obszar pod nazwą „drogi i poruszanie się” został oceniony najniżej. 70 proc. mieszkańców oceniło go jako „średni”. Respondenci wskazywali na korki, remonty, zmiany organizacji ruchu i małą liczbę ścieżek rowerowych. Co, w związku z tym, zamierza zrobić miasto? - Jest wiele inwestycji drogowych w Toruniu - poinformował Polskie Radio PiK Paweł Gulewski. - Modernizujemy dwukilometrowy odcinek ulicy Olsztyńskiej, budujemy wiadukt nad trasą kolejową 27. W barometrze mieszkańcy zwracają uwagę na słabą komunikację między zarządem dróg a mieszkańcami w kontekście wczesnego informowania o ewentualnych utrudnieniach i to rzeczywiście musimy wziąć do siebie - dodał.
Rozwój transportu publicznego
W kontekście infrastruktury sportu i rekreacji odbył się audyt. Jedną z jego rekomendacji jest rozwój transportu zbiorowego. - Padła propozycja zamówienia modelu transportu publicznego- powiedział Paweł Gulewski. - W drugiej połowie roku będziemy mogli pokazać ten dokument i ewentualnie pójść z wariantami rozwoju transportu publicznego do mieszkańców - dodał.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę