Będą nowe strefy płatnego parkowania w Toruniu? „Konsultacje trwają” [Rozmowa Dnia]

2026-03-10, 09:02 Agnieszka Marszał/BN

Prezydent Torunia Paweł Gulewski/fot. Tomasz Bielicki

Gościem wtorkowej (10 marca) „Rozmowy Dnia” Polskiego Radia PiK był prezydent Torunia Paweł Gulewski. Wśród tematów: polityka parkingowa miasta i planowane oraz obecne inwestycje.

Czy w Toruniu pojawią się nowe strefy płatnego parkowania? - Tego jeszcze nie wiemy, czekamy na wnioski z konsultacji, które trwają do 15 marca - powiedział włodarz miasta. - Są one pokłosiem wniosków, które spływały do nas od rad, okręgów, mieszkańców. Wzięliśmy też pod uwagę kontrowersje, które się pojawiły przy tym temacie. Zastaliśmy na stole dokument z 2020 roku, który wskazywał na to, że te strefy trzeba stworzyć. Nie byliśmy pewni, czy rzeczywiście to jest dobry kierunek, dlatego postanowiliśmy zacząć konsultacje w tej sprawie - dodał i wspomniał, że Toruń to miasto turystyczne, przez co konieczne jest wytyczenie stref płatnego parkowania.



Paweł Gulewski przyznał, że miasto planuje wybudować nowe parkingi. W tym celu chciałby wykorzystać środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Chodzi więc o stworzenie parkingów wielopoziomowych, które mogą także pełnić funkcję schronienia.











