Będą nowe strefy płatnego parkowania w Toruniu? „Konsultacje trwają” [Rozmowa Dnia]

2026-03-10, 09:02  Agnieszka Marszał/BN
Prezydent Torunia Paweł Gulewski/fot. Tomasz Bielicki

Gościem wtorkowej (10 marca) „Rozmowy Dnia” Polskiego Radia PiK był prezydent Torunia Paweł Gulewski. Wśród tematów: polityka parkingowa miasta i planowane oraz obecne inwestycje.

Czy w Toruniu pojawią się nowe strefy płatnego parkowania? - Tego jeszcze nie wiemy, czekamy na wnioski z konsultacji, które trwają do 15 marca - powiedział włodarz miasta. - Są one pokłosiem wniosków, które spływały do nas od rad, okręgów, mieszkańców. Wzięliśmy też pod uwagę kontrowersje, które się pojawiły przy tym temacie. Zastaliśmy na stole dokument z 2020 roku, który wskazywał na to, że te strefy trzeba stworzyć. Nie byliśmy pewni, czy rzeczywiście to jest dobry kierunek, dlatego postanowiliśmy zacząć konsultacje w tej sprawie - dodał i wspomniał, że Toruń to miasto turystyczne, przez co konieczne jest wytyczenie stref płatnego parkowania.

Paweł Gulewski przyznał, że miasto planuje wybudować nowe parkingi. W tym celu chciałby wykorzystać środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Chodzi więc o stworzenie parkingów wielopoziomowych, które mogą także pełnić funkcję schronienia.



„Barometr Toruński” uwidocznił niezadowolenie mieszkańców Torunia

W lutowym wydaniu badania „Barometr Toruński” obszar pod nazwą „drogi i poruszanie się” został oceniony najniżej. 70 proc. mieszkańców oceniło go jako „średni”. Respondenci wskazywali na korki, remonty, zmiany organizacji ruchu i małą liczbę ścieżek rowerowych. Co, w związku z tym, zamierza zrobić miasto? - Jest wiele inwestycji drogowych w Toruniu - poinformował Polskie Radio PiK Paweł Gulewski. - Modernizujemy dwukilometrowy odcinek ulicy Olsztyńskiej, budujemy wiadukt nad trasą kolejową 27. W barometrze mieszkańcy zwracają uwagę na słabą komunikację między zarządem dróg a mieszkańcami w kontekście wczesnego informowania o ewentualnych utrudnieniach i to rzeczywiście musimy wziąć do siebie - dodał.

Rozwój transportu publicznego

W kontekście infrastruktury sportu i rekreacji odbył się audyt. Jedną z jego rekomendacji jest rozwój transportu zbiorowego. - Padła propozycja zamówienia modelu transportu publicznego- powiedział Paweł Gulewski. - W drugiej połowie roku będziemy mogli pokazać ten dokument i ewentualnie pójść z wariantami rozwoju transportu publicznego do mieszkańców - dodał.

Więcej w „Rozmowie Dnia” poniżej.
